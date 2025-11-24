Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 200 delegats de secundària participen en una trobada a Manresa

Una de les novetats de la jornada serà una manifestaió simbòlica per donar-los visibilitat

La trobada se celebrarà a l'audiotri del Conservatori de Música

La trobada se celebrarà a l'audiotri del Conservatori de Música / AJM

REGIÓ7

Manresa

La trobada de delegats dels centres d’ensenyament secundari de Manresa reunirà, aquest dimecres, uns 200 alumnes al Conservatori de Música. Durant tot el matí realitzaran tallers per poder desenvolupar la seva feina, i activitats centrades sobretot en la participació juvenil, tant dins com fora dels centres educatius.

Aquesta serà la 39a trobada de delegats i delegades. L’organitza la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, a través de l’Oficina Jove.

L’acte començarà a les 9 del matí i, al migdia, els participants es dirigiran a la Plana de l’Om, com si fos una manifestació simbòlica on tindrà lloc la cloenda. Aquesta marxa en format de manifestació és una de les novetats d’enguany de la trobada i té per objectiu donar visibilitat a la jornada i al paper fonamental dels delegats i delegades dins les aules dels centres educatius.

Els delegats i delegades assistents, participaran de dos tallers i dinàmiques on els donaran eines per a poder complir amb el seu paper i les seves funcions de manera satisfactòria. La temàtica de la trobada d’enguany i dels tallers seran sobre la participació juvenil dins i fora dels centres educatius, tipus i espais de participació.

En aquesta edició de la trobada ja hi ha inscrits més de 200 delegats i delegades de 9 centres d’ensenyament secundari de la ciutat. Aquest acte compta amb el suport del programa Ocell de foc i de l’alumnat de 1r i 2n del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural i Turisme.

Paral·lelament a la trobada es realitzarà una formació sobre ‘La participació juvenil als centres educatius’, adreçada al professorat acompanyant de l’alumnat. Aquesta formació es realitzarà a l’equipament juvenil de la Kampana.

La trobada de delegats i delegades comptarà amb la presència de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, per donar la benvinguda als participants, i amb el regidor d’Educació, Pol Huguet Estrada, que farà la cloenda de la trobada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
  2. Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
  3. D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
  4. Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
  5. Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
  6. Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
  7. La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

Robatori a punt de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús

Robatori a punt de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús

Entitats de Manresa signen un manifest contra el parquing de la futura seu de la Generalitat: "Fer-lo seria una clara cacicada imposada a la ciutat per interessos personals"

Entitats de Manresa signen un manifest contra el parquing de la futura seu de la Generalitat: "Fer-lo seria una clara cacicada imposada a la ciutat per interessos personals"

L’habitatge; quin gran despropòsit (2)

Condis inicia una campanya d’arrodoniment solidari a favor de Salut Mental d’Althaia

Condis inicia una campanya d’arrodoniment solidari a favor de Salut Mental d’Althaia

El conseller Ordeig a Sant Fruitós: "El patrimoni culinari català està en risc de desaparèixer; necessitem que les àvies us reivindiqueu"

El conseller Ordeig a Sant Fruitós: "El patrimoni culinari català està en risc de desaparèixer; necessitem que les àvies us reivindiqueu"

Més de 200 delegats de secundària participen en una trobada a Manresa

Més de 200 delegats de secundària participen en una trobada a Manresa

Presentació del projecte Gastrosàvies a Món Sant Benet

Presentació del projecte Gastrosàvies a Món Sant Benet

Cinquena posició del Sub23 del CAI al Campionat d'Espanya de Cros

Cinquena posició del Sub23 del CAI al Campionat d'Espanya de Cros
Tracking Pixel Contents