Més de 200 delegats de secundària participen en una trobada a Manresa
Una de les novetats de la jornada serà una manifestaió simbòlica per donar-los visibilitat
REGIÓ7
La trobada de delegats dels centres d’ensenyament secundari de Manresa reunirà, aquest dimecres, uns 200 alumnes al Conservatori de Música. Durant tot el matí realitzaran tallers per poder desenvolupar la seva feina, i activitats centrades sobretot en la participació juvenil, tant dins com fora dels centres educatius.
Aquesta serà la 39a trobada de delegats i delegades. L’organitza la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, a través de l’Oficina Jove.
L’acte començarà a les 9 del matí i, al migdia, els participants es dirigiran a la Plana de l’Om, com si fos una manifestació simbòlica on tindrà lloc la cloenda. Aquesta marxa en format de manifestació és una de les novetats d’enguany de la trobada i té per objectiu donar visibilitat a la jornada i al paper fonamental dels delegats i delegades dins les aules dels centres educatius.
Els delegats i delegades assistents, participaran de dos tallers i dinàmiques on els donaran eines per a poder complir amb el seu paper i les seves funcions de manera satisfactòria. La temàtica de la trobada d’enguany i dels tallers seran sobre la participació juvenil dins i fora dels centres educatius, tipus i espais de participació.
En aquesta edició de la trobada ja hi ha inscrits més de 200 delegats i delegades de 9 centres d’ensenyament secundari de la ciutat. Aquest acte compta amb el suport del programa Ocell de foc i de l’alumnat de 1r i 2n del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural i Turisme.
Paral·lelament a la trobada es realitzarà una formació sobre ‘La participació juvenil als centres educatius’, adreçada al professorat acompanyant de l’alumnat. Aquesta formació es realitzarà a l’equipament juvenil de la Kampana.
La trobada de delegats i delegades comptarà amb la presència de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, per donar la benvinguda als participants, i amb el regidor d’Educació, Pol Huguet Estrada, que farà la cloenda de la trobada.
