Operació per canviar 375 rajoles en mal estat en punts del Centre Històric i al primer tram del Passeig de Manresa
Els treballs han començat aquest dilluns al carrer Nou i continuaran per la Plana de l’Om, pel carrer del Carme i pel primer tram del passeig de Pere III
El cost de la substitució de les peces malmeses és de 18.000 euros i forma part d'una partida dels pressupost destinada anualment a renovar les més deteriorades
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha començat les tasques de substitució de les rajoles en mal estat als carrers del Centre Històric. Aquestes actuacions han iniciat aquesta setmana al carrer Nou i a la Plana de l’Om. A partir de la setmana de l'1 de desembre, els treballs es traslladaran al carrer del Carme i, des del 9 de desembre, al primer tram del passeig de Pere III. En total, es preveu substituir 375 rajoles, amb un cost de 18.000 euros.
Durant l’execució d’aquests treballs, s’intentarà minimitzar les molèsties als vianants, comerciants i vehicles. El consistori, a través de la regidoria de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, destina anualment una partida del pressupost municipal per renovar les peces prefabricades dels vials de calçada única del Centre Històric i el Passeig. La major part de les rajoles deteriorades són conseqüència del trànsit de vehicles pesants que duen a terme tasques de càrrega i descàrrega per als establiments situats en aquests punts cèntrics de la ciutat. Això genera rajoles trencades, desplaçades i a diferents nivells que produeixen soroll en ser trepitjades i esquitxen en dies de pluja quan el terra encara no està sec. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que han de caminar sobre una superfície inestable i sorollosa.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
- Mor una noia de 17 anys en un accident de moto al Bruc