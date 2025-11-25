El 25N a Manresa alerta sobre l'auge del negacionisme de la violència masclista i dels perills de l'entorn digital
Unes 300 persones, 200 de les quals alumnes de centres educatius de la ciutat, participen a la plaça Major en un acte commemoratiu amb premis, parlaments i una acció artística final
La plaça Major de Manresa s'ha convertit aquest dimarts, un any més, en l'escenari per condemnar, a través de les institucions i també dels centres educatius de la ciutat, la violència masclista coincidint amb el Dia Internacional per a l'eliminació de la Violència envers les Dones. En els parlaments s'ha insistit en dos elements clau: el perill de l'auge del negacionisme i de les possibilitats d'assetjament de l'entorn digital. Hi han participat unes 300 persones.
"En un moment en què s’estenen discursos negacionistes que minimitzen, qüestionen o invisibilitzen aquesta realitat, és més necessari que mai alçar la veu", ha manifestat Sandra Pujol, en nom del Consell Municipal de la Dona.
"Les xifres són esfereïdores: més del 73% de les dones del món han patit algun tipus de violència en línia, i el 90% de les víctimes de difusió d’imatges íntimes sense consentiment són dones. A Catalunya, sabem que el 74% de les víctimes d’aquest tipus d’assetjament són menors de 24 anys", ha remarcat Elia Tortolero, delegada del Govern a la Catalunya Central, per assenyalar els perills de la violència digital. "Parlem de ciberassetjament, de geolocalització sense consentiment, d’accés il·lícit a dispositius i comptes personals, de difusió d’imatges íntimes sense permís, de captació d’informació amb finalitats d’explotació sexual a través de plataformes, d’insults masclistes sistemàtics contra dones amb visibilitat pública".
L'alcalde Marc Aloy també ha insistit en aquest tema. "Hi ha qui aprofita les possibilitats de la tecnologia, de les xarxes socials, per controlar, per assetjar, per atemorir, per explotar sexualment, per insultar. Són també formes de violència inadmissibles i hem de combatre-les amb tota la força". Ha demanat que "aquest acte institucional no es quedi en només paraules. Que sigui un estímul per actuar, per erradicar les violències envers les dones i per avançar cap a una societat més lliure i més justa".
Pancartes amb premi
La matinal, amb la regidora Isabel Sánchez com a mestra de cerimònies i amb una nodrida representació de la corporació municipal i de la delegació del Govern, així com del Consell Municipal de la Dona i l'equip del SIAD Montserrat Roig, que fins a l'octubre d'enguany va atendre 142 dones per situacions de violència masclista, ha començat amb el lliurament de premis als grups guanyadors del concurs de pancartes entre els centres de secundària de Manresa. Se n'han presentat 72 i, d'aquestes, se n'han premiat tres.
El grup de 2n de Batxillerat A i B de l'Institut Lluís de Peguera, integrat per Zoe Barrera Barbero, Mariona Bastardas González, Biel Jiménez González, Kiona Mas Lao, Bruna Mozo Gimeno, Sara Helga Pérez Aguilera i Judit Vila Ortega.
El grup de 4t d'ESO de la Fedac Manresa, amb Arlet Noguera Boqué, Iara González Amigo, Katalina Trinidad Karnaukhova, Mia Fernanda Pasapera Pastor i Martina Pujol Segon.
I el grup de 4t d'ESO Optativa de Dibuix de l'Institut Cal Gravat, format per Dídac Coma Quesada, Sabah Achibane, Ihama El Makrini, Doha Hamoutan i Claudia Ricarte Sogorb.
Les pancartes han quedat penjades al primer pis de l'edifici de l'Ajuntament situat al número 5 de la plaça Major.
Després dels parlaments de Pujol, Tortolero i Aloy, l'Aula d'Arts Escèniques ha ofert al mig de la plaça l'acció de teatre Visc, visc, visc, una reflexió sobre la por, la manca de confiança que troben molt sovint les víctimes en el seu entorn quan expliquen situacions que els han generat temor i inseguretat i, també, el trauma que els queda a les dones que han viscut violència masclista.
Informació útil
La web de l'Ajuntament de Manresa inclou un apartat que recull situacions de violència masclista a la parella i que repassa els serveis als quals poden acudir les dones que la pateixen.
Si habitualment pateixes:
- Burles sobre les teves opinions, insults, amenaces, humiliacions, ordres... Critica i troba defectes en tot el que dius.
- Desqualificacions sobre l'administració de la llar, ocultacions del patrimoni familiar, endeutaments... Revisa la teva cartera o el moneder contínuament.
- Interrogatoris sospites contínues, acusacions... T'acusa d'infidelitat i tergiversa les paraules o els fets en contra teva.
- Prohibicions per mantenir contacte amb la família, amistats... Humiliacions en públic.
- Cops al mobiliari quan discutiu, dona cops de porta, trenca objectes importants per tu, estripa, embruta...
- Agressions empentes, bufetades, puntades de peu, cops de puny. Qualsevol contacte físic no desitjat.
- Exigències per mantenir relacions sexuals, violacions... Et demana relacions en llocs i moments inoportuns i no accepta negatives.
- Immobilitzacions contra la paret, cremades, intents d'estrangulació o d'asfíxia, persecucions...
Si necessites ajuda immediata:
- Telèfon 112 emergències
- Línia 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència. Gratuïta, confidencial i atenció en diferents idiomes. Atenció 24 h. També s'hi pot accedir per correu electrònic: 900900120@gencat.cat
- Servei d'informació per Whatsapp contra la violència masclista 601 00 11 22 Informació i assessorament policial sobre les violències masclistes
Si necessites atenció mèdica urgent:
- Hospital Sant Joan de Déu. Servei d'Urgències d'Althaia
- C/ Doctor Joan Soler, 1-3. Manresa. Tel. 93 874 21 12
Si vols denunciar o demanar protecció:
- Grup d'Atenció a la Víctima Mossos d'Esquadra
- Av. Països Catalans, 169-171. Manresa. Tel. 93 875 98 00
Si necessites atenció psicològica, jurídica o social
Si vius a Manresa
Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) Manresa/Catalunya Central
Muralla del Carme, 22-24, 1r 5a, Manresa. Tel. 93 628 98 91 sie.manresa.cc@dae.cat
també a Telegram: https://t.me/SIE_Manresa
Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig de l'Ajuntament de Manresa
C/ de la Canal, 6, 1r. Manresa. Tel. 93 875 23 10. siad@ajmanresa.cat
Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa
Ctra. de Vic, 16, Manresa. Tel. 93 875 25 07. serveissocials@ajmanresa.cat
Si vius a un altre municipi del Bages
Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) Manresa/Catalunya Central
Muralla del Carme, 22-24, 1r 5a, Manresa. Tel. 93 628 98 91 sie.manresa.cc@dae.cat
també a Telegram: https://t.me/SIE_Manresa
Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages
Muralla St. Domènec, 24. Manresa. Tel. 93 693 03 63. siad@ccbages.cat
Serveis Socials de l'Ajuntament de cada municipi
Informació jurídica
- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa
- C/ St. Joan Baptista de la Salle, 4-6, 3r. Manresa. Tel. 93 872 15 63. col·legi@icam.net
- Jutjat de Violència sobre la Dona
- C/ Arbonés, 29-39. Manresa. Tel. 93 693 05 41
- Fiscalia
- C/ Arbonés, 29-39. Manresa. Tel. 93 693 04 67
Informació sexual
- Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Bages
- C/ Soler i March, 6 (CAP Bages). Manresa. Tel. 93 874 81 78
