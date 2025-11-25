L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
El consistori assegura que avui dimarts retirarà un vesper als horts comunitaris de la casa de Costafreda, on ja han picat 3 persones
Les glaçades de les darreres jornades han provocat que a poc a poc els arbres de fulla caduca es despullin. Una circumstància que permetre veure diumenge passat un niu de vespa asiàtica al capdamunt d'un dels arbres del pati de l'escola Serra i Hunter de Manresa. L'Ajuntament, ha explicat que aquest vesper no suposa un perill per a la ciutadania, i s'emparen en el protocol d'actuacions que es duen a terme per minimitzar els danys causats per la vespa asiàtica de la Generalitat de Catalunya. En canvi, avui mateix en retirarà un als horts comunitaris de Costafreda, a la Nova Parada, perquè en aquest cas hi ha hagut picades.
Que no s'actuii de manera imminent per eliminar el vesper de l'escola Serra i Hunter de la Balconada respon a dos principis que reconeix el protocol esmentat anteriorment: que es troba a molta distància del terra, i que les glaçades de l'hivern propiciaran que les vespes abandonin els nius. Així doncs, es considera que el risc contra la salut pública que representa és ínfim.
Per aquesta raó, no es retirarà de manera immediata, sinó que s'esperarà a retirar-lo durant les vacances de Nadal, ja que coincidirà amb una actuació ja agendada que contemplava la poda de molts dels arbres que hi ha al pati del centre. Serà aleshores quan es retiri el vesper, tot i que el protocol de la Generalitat estableis que "els nius que es trobin inactius a l’hivern ja no es retiraran perquè no són reutilitzats per les vespes i queden abandonats".
Un nou vesper, retirat avui
El que es deixa veure des de fa uns dies al pati de l'escola Serra i Hunter no és l'únic vesper actiu a la ciutat. Avui mateix, fonts del consistori han explicat que es procedirà a retirar un niu de vespa asiàtica situat als horts comunitaris de Costafreda. Una casa que és propietat de l'Ajuntament i que sí que es considera que suposa un perill públic, ja que està entre arbustos i matolls, i no al capdamunt d'un arbre.
Segons ha compartit el consistori, vespes d'aquest niu ja han picat a tres persones en una setmana que passaven pel carrer. A més, també cal tenir en compte que la casa de Costafreda l'envolten uns horts comunitaris on setmanalment hi ha diverses activitats on participen una cinquantena de persones.
