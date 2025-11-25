En autobús de Manresa a Madrid i Saragossa
L'avantprojecte de prestació del servei públic de transport regular de viatgers entra en fase d'al·legacions
EP/F. GALINDO
El Govern central ha obert el tràmit d'audiència pública sobre les noves línies d'autobús entre Madrid i Catalunya, passant també per les províncies de Guadalajara, Sòria, Saragossa i Osca, amb una proposta que baixa en un 26% les tarifes i suma línies i connexions noves. En concret, l'avantprojecte estudia connectar Madrid-Manresa, Manresa-Saragossa, Sabadell-Saragossa, Madrid-Sabadell, Madrid-Tarragona, establint, a més, una nova parada a l'Aeroport de Barcelona.
S'inclourà en aquesta concessió el servei Madrid-Guadalajara-Saragossa-Barcelona o el Madrid-Saragossa-municipis de Lleida i Tarragona. Els trànsits d'aquest corredor unirà, si l'avantprojecte progressa, 45 municipis amb una població de més de 7,1 milions de persones.
L'Avantprojecte de prestació del servei públic de transport regular de viatgers d'ús general per carretera entre Madrid, Saragossa i Catalunya es troba en període d'al·legacions fins al 13 de gener.
Noves rutes, horaris i preus
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible afirma, en un comunicat, que el sistema concessional actual, que presta servei a prop de 2.000 municipis a tot el país, té l'origen als anys 40 del segle passat, i el Govern està planificant un nou mapa amb noves rutes, horaris i preus, mantenint totes les parades a tots els municipis, però intentant fer més eficient el sistema en col·laboració amb les comunitats autònomes.
Afirma que "aquesta estratègia permetrà complir amb diversos objectius, com la reducció generalitzada de tarifes, la potenciació de les rutes directes mantenint la cobertura actual, més seguretat jurídica per a les empreses, millora de la sostenibilitat mitjançant la renovació de flotes i millora dels serveis a través de nous canals de comunicació i comercialització dels bitllets i la implementació de sistemes intel·ligents de transport que facilitin la informació a l'usuari".
D'altra banda, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també ha aprovat el projecte d'establiment del servei públic de transport regular de viatgers d'ús general per carretera entre Bilbao i Castro-Urdiales (Cantàbria), que connectarà nou municipis de Biscaia i Cantàbria. El Ministeri ha elaborat un projecte per establir aquest nou servei on s'han tingut en compte les aportacions realitzades durant els tràmits de consulta i audiència pública, i ha acceptat un 89% de les al·legacions rebudes.
