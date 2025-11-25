25-N
Un centenar de persones acudeixen a la crida pel 25N dels col·lectius feministes i anticapitalistes de Manresa
Una pintada a terra amb el lema "Memòria per avançar, feminisme per vèncer" ha protagonitzat, aquest dimarts al vespre, un acte breu a la plaça Major
"Memòria per avançar, feminisme per vèncer". Aquest lema, escrit amb pintura al terra de la plaça Major de Manresa, ha protagonitzat aquest dimarts al vespre l'acte del Dia Internacional per a l'eliminació de la Violència envers les dones a Manresa organitzat per col·lectius feministes i anticapitalistes de la ciutat.
Ha aplegat un centenar de persones, algunes de les quals han deixat cartells fets a mà amb diversos missatges, alguns escrits en àrab, al costat de la pintada, com "Violència és també no tenir casa", "La llei d'estrangeria és pura violència de gènere", "Stop Violence against Women", "Mi cuerpo, mi techo, mi derecho" i "Juntes per una societat lliure de violència contra les dones".
La vetllada ha començat amb la lectura d'un manifest de suport i per demanar justícia per a una col·laboradora de la Biga, botiga de roba gratuïta d'un dels col·lectius que formen part de l'Ateneu Popular la Séquia, que ha denunciat que l'home que li va llogar l'habitació on s'allotjava amb les seves dues filles va abusar d'ella sota amenaça de deixar-la al carrer. Un cas del qual es va fer ressò aquest diari.
"No normalitzar-ho mai"
Hi ha hagut aplaudiments i, acompanyada per les torxes que sostenien cinc persones, la pintada del lema al terra de la plaça i la lectura del manifest, que ha recordat que enguany ja han mort 13 dones víctimes de violència masclista als Països Catalans i ha demanat "no normalitzar-ho mai". Ha assenyalat la crisi de l'habitatge, els discursos de l'extrema dreta i la seva defensa dels rols de gènere més arcaics, el capitalisme, el patriarcat, l'onada antifeminista i un "sistema podrit", com les causes d'una opressió sense aturador. Ha clamat per "totes les oprimides del món" i també ha tingut un record per a Palestina. Ha apel·lat a la "solidaritat", al "suport mutu" i a "volar lliures". L'acte, que ha sigut breu, ha finalitzat amb el clam dels presents "Visca, visca, visca, la lluita feminista!".
