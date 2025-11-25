Divisió d'opinions entre negocis de la zona sobre l'ampliació de les fotomultes entorn de la plaça Gispert de Manresa
Aquest dilluns s'han traslladat les càmeres a l'inici del carrer d'en Tahones, a la tarda s'havien de moure els senyals verticals i la previsió és que comencin a funcionar aquest dimarts
S'ha obert a la circulació el carrer de Santa Maria reurbanitzat en plataforma única, que ahir estava brut i on encara quedaven alguns dels antiestètics cables elèctrics travessant el vial
La decisió de l'Ajuntament de Manresa d'ampliar l'illa de vianants entorn de la plaça Gispert aprofitant la reurbanització del carrer de Santa Maria no agrada ni desagrada per igual els pocs negocis que hi ha en aquest sector del Centre Històric de Manresa consultats per Regió7. Hi ha divisió d'opinions entre qui veu bé anar dificultant cada cop més l'accés als vehicles mitjançant les fotomultes i qui considera exagerat amplia-ne el radi d'acció.
Des d'aquest dilluns s'han ampliat les fotomultes a un tram del carrer de les Barreres, al de Santa Maria, al d'Ignasi Balcells (on ja hi ha una pilona que puja i baixa, de manera que no hi pot passar tothom) i al passatge de la Sederia que queda entre l'Ignasi Balcells i el Santa Maria.
Ahir al matí es van canviar les càmeres de les fotomultes de lloc. Del xamfrà de la plaça Gispert on estaven han passat a l'entrada al carrer d'en Tahones amb el carrer de les Barreres. Els senyals verticals informant sobre la presència del control fotogràfic a 75 metres o a 25 metres i el senyal principal que marca l'inici de l'espai vedat als cotxes sense l'autorització oportuna s'havien de moure a la tarda. També ahir es van fer les comprovacions per confirmar que les òptiques de les càmeres funcionaven. La previsió és que aquest dimarts ja es comenci a multar.
Quant al reurbanitzat carrer de Santa Maria, que comunica la plaça de Gispert amb la de Palmira Jaquetti Isant, tot i que fins aquest dilluns no han retirat les barreres New Jersey per poder-hi passar, el paviment ja es veia molt brut, amb taques i brutícia, la qual cosa propiciava que no fes la sensació de ser un paviment nou de trinca. Al matí també hi havia roba per terra i encara queden cables d'electricitat travessant el vial, si bé l'Ajuntament va dir que, dins de les obres, s’han soterrat les línies elèctriques aèries que travessaven el carrer.
"Cada vegada ens tanquen més"
La responsable de l'estanc del carrer de Vilanova, Montserrat Nadal, a tocar de la plaça Gispert, lamentava ahir que "cada vegada ens tanquen més" i que el tros que s'ha afegit ara "no era necessari". Tot i que entre els vehicles que, amb autorització, poden accedir a la zona de fotomultes hi ha els de càrrega i descàrrega, remarcava que "només és fins a les 11" del matí i que no sempre poden passar abans d'aquesta hora. Pel que fa al carrer de Santa Maria, celebrava l'eliminació de les voreres estretes, però no creu que calgués vedar-hi els cotxes. "Si hi hagués botigues, encara, però és que no n'hi ha i no hi passa ningú".
Aleix Clotet, del restaurant 9Jutjats, al carrer d'Arbonés, creu que posar fotomultes en alguns carrers "està bé, però no a tots". De totes maneres, feia notar, "ja no s'hi pot aparcar". En el seu cas, la majoria de la clientela que té és gent dels jutjats, del Conservatori de Música i de comerç del voltant, que no necessita el cotxe per arribar-hi. "No crec que hi noti molt", opinava pel que fa als efectes en el seu negoci de l'ampliació de l'illa de vianants.
Maite Auñón, dependenta de la cafeteria Cal Kibuc, al final del carrer de Sant Francesc, a tocar amb la Muralla amb el mateix nom, valorava que "a nosaltres no ens afectarà" i que "no hi hagi tants cotxes voltant és estupend perquè per aquí creuen molts nens. Que cada cop hi hagi menys cotxes seria ideal", afirmava.
"El trànsit perjudica"
També ho pensa Jordi Garcés, responsable del Bar Alzina de la plaça Gispert. "Tot el que sigui avançar cap a un centre de la ciutat per a vianants va bé. De vegades hi ha alguns comerços que diuen que els perjudica, però jo crec que no perjudica. S'han fet actuacions com la millora del preu del pàrquing de la Reforma i la millora del carrer de Santa Maria que valorem molt positivament". Quant a la possibilitat que restringir el trànsit tregui ambient a la zona, pensa que "el trànsit perjudica i que el fet que sigui una zona de vianants fa que la gent tendeixi a baixar més cap a aquí. Jo fa vuit anys que porto el bar, tinc pàrquing aquí al costat i que hi hagués tants cotxes feia que la gent intentés evitar més aquests carrers. Que sigui de vianants crec que farà just el contrari i que vingui més gent".
Subscriu-te per seguir llegint
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Apareix un niu de vespa asiàtica al pati d'una escola de Manresa