La federació de barris de Manresa lamenta que ja fa un any que espera solucions de l'Ajuntament sobre l'amiant
Reclama que el consistori presenti l’inventari d’edificis i d'instal·lacions amb amiant i un calendari per retirar-lo
L'insta a constituir una Comissió Municipal de l’Amiant amb representació veïnal, política, sindical i tècnica
Si no es compleixen aquestes peticions, "continuarem insistint i, si cal, portarem el tema a instàncies superiors"
La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha fet pública la queixa que fa un any que no té notícies de l'estat actual sobre l’erradicació de l'amiant a Manresa, malgrat "les reiterades instàncies que s'han notificat al consistori municipal". Recorda que la regidoria d'Habitatge, a càrrec de Jesús Alonso, "ens va convocar a una reunió el novembre de 2024, just quan feia poques setmanes que s'acabava d'aprovar, per majoria, al Parlament de Catalunya, la nova Llei per L’erradicació de l'Amiant a Catalunya. Ara com ara, encara no hem rebut cap resposta".
Mentrestant, fa notar "segons el Pla de treball 2026 sobre l’amiant, elaborat pel Moviment Veïnal de Catalunya i la CONFAVC, Manresa continua figurant com a municipi 'en espera', és a dir, sense una comissió municipal ni un pla d’actuació concret per abordar l’erradicació d’aquest material altament tòxic".
Un problema de salut pública
Destaca que l"'impuls d'aquesta iniciativa legislativa no hauria estat possible sense el compromís ni la implicació de les entitats cíviques i socials, de les associacions veïnals, dels governs locals i dels agents socials, i de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. L’amiant continua sent un problema de salut pública i de seguretat ambiental. El Pla d’Erradicació de l’Amiant 2023–2032 estableix terminis concrets per posar fi a aquesta situació".
D’acord amb els objectius fixats per la Unió Europea i amb el que estableix la Llei 07/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, recorda la FAVM, els ajuntaments havien d’haver identificat abans de maig de 2023 tots els punts on hi ha presència d’amiant al municipi, així com disposar d’un calendari per a la seva retirada.
Eliminat abans de 2028
El pla preveu que l’amiant sigui eliminat de tots els edificis públics i de les zones sensibles abans de l’any 2028, i que la retirada completa del material s’assoleixi, en general, l’any 2032. "Altres ciutats com Sabadell, Terrassa o Barcelona ja han creat comissions municipals amb participació veïnal i sindical per garantir un seguiment efectiu. Manresa, en canvi, continua sense cap pas endavant".
La FAVM exigeix a l’Ajuntament de Manresa:
- Que faci públic l’inventari d’edificis i instal·lacions amb presència d’amiant i que presenti un calendari de retirada amb terminis concrets.
- Que constitueixi immediatament una Comissió Municipal de l’Amiant amb representació veïnal, grups polítics amb representació municipal, sindicats i tècnics.
Fa notar que "la ciutadania té dret a saber on hi ha amiant, quan es retirarà i amb quines garanties de seguretat. El silenci institucional només agreuja un problema que afecta la salut de tothom".
Manifesta que "continuarem insistint i, si cal, portarem el tema a instàncies superiors perquè Manresa no quedi enrere en una qüestió tan urgent com aquesta". "La salut del veïnat no pot esperar", rebla.
