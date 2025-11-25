El jutjat de Manresa canviarà de model a finals d'any: un Tribunal d'Instància que promet ser més eficient
La modificació organitzativa facilitarà el cobriment de baixes i de moure personal entre seccions d'un mateix partit judicial, un aspecte que David Casellas, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, considera com un gran problema
El jutjat de Manresa estrenarà un nou model organitzatiu que promet incrementar la seva activitat i eficiència, així com la facilitat de moure personal entre seccions i cobrir baixes, alguns dels principals problemes actuals. El canvi, que es farà efectiu el 31 de desembre en el marc de la tercera fase d'implementació, suprimirà els 13 jutjats unipersonals del partit, amb els respectius magistrats i altres funcionaris, per un Tribunal d'Instància que integrarà les quatre mateixes seccions que tenia fins ara (primera instància i instrucció, penal, social i violència sobre la dona), però organitzant el personal d'una altra forma per afavorir una major homogeneïtzació.
A partir del darrer dia d'aquest any, el partit judicial de Manresa funcionarà per mitjà d'un Tribunal d'Instància, que estarà encapçalat per un president. Per tant, a diferència que amb l'actual model, en què el magistrat de cada jutjat no té cap més superior, tots ells estaran sota un mateix paraigua. Així, a la capital bagenca es mantindran els jutges de cada secció, 8 per a la civil i d'instrucció, tres per al penal, un per al social i un més per al de violència sobre la dona.
A més, entrarà en funcionament una nova Oficina Judicial, que integra el Servei Comú de Tramitació, Servei Comú General i Servei Comú d'Execució, que assumiran tasques centralitzades de gestió i suport per als òrgans judicials per complir les seves resolucions.
La implementació d'aquests canvis ha estat explicada per la secretària per a l'Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Iolanda Aguilar, aquest dimarts al Col·legi d'Advocats de Manresa, on ha destacat les millores en l'eficiència que comportarà el nou model. Com ha manifestat, en els partits en què ja s'ha dut a la realitat «al principi l'activitat judicial es disminueix», segurament a causa dels canvis organitzatius, però després d'algunes setmanes, «acaba sent major del que hi havia abans». Basant-se en els altres exemples, preveu que a la capital bagenca segueixi aquest patró.
El canvi també facilitarà el fet de cobrir baixes i de moure personal entre seccions dins del Tribunal d'Instància segons les necessitats de cada moment. Com ha apuntat David Casellas, degà del Col·legi d'Advocats i president de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia del Consell de l'Advocacia Catalana, fins ara hi havia partits que funcionaven «molt malament», sobretot degut a la manca de personal i a les dificultats amb què es troben a l'hora de cobrir baixes, la qual cosa suposava que el personal hagués d'assumir un volum de feina desproporcionada. Malgrat això, espera que el model garanteixi una major estabilitat entre el personal.
A més, destaca que la nova organització permetrà esprémer encara més l'especialització dels professionals en cada àmbit, tot i que això només serà possible si el mateix personal està decidit a avançar en aquesta línia. Amb tot, ha manifestat que, des del col·legi, entomen el canvi «des de la comprensió i la paciència».
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?