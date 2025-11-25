Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les malalties pulmonars, l'apnea en el son i l'asma, protagonistes de la jornada de pneumologia d'Althaia i l'ICS

Les xerrades van reunir més d'un centenar de professionals que van reflexionar sobre com treballar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de diverses patologies

Un dels tallers que es van celebrar durant les jornades

Un dels tallers que es van celebrar durant les jornades / Althaia

Regió7

Manresa

L'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central i Althaia van organitzar divendres una jornada centrada en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'algunes de les malalties respiratòries més freqüents. Des d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica fins al càncer de pulmó, passant per l'apnea obstructiva del sol o l'asma bronquial, més d'un centenar de professionals van compartir experiències en una jornada titulada Respirem junts. Coordinació i actualització amb pneumologia.

Durant la jornada, es van presentar els protocols que han elaborat conjuntament professionals de l’ICS Catalunya Central i el Servei de Pneumologia i Atenció Primària d’Althaia al llarg d’aquest 2025 i que concreten el diagnòstic, tractament, criteris de derivació i interconsulta d’aquestes malalties prevalents.

Sobretot tenint en compte que l’atenció primària és el primer esglaó de l’assistència sanitària de la població i és rellevant en la detecció i atenció de les malalties respiratòries. L’atenció primària i hospitalària han de treballar conjuntament oferint un seguiment assistencial al pacient per tal de poder-lo atendre en el punt més adequat del sistema sanitari en funció de la problemàtica que presenta en cada moment.

La jornada va comptar amb la presència de més d'un centenar de participants

La jornada va comptar amb la presència de més d'un centenar de professionals / Althaia

La MPOC, al centre

La MPOC, sigles que es refereixen a la malaltia pulmonar obstructiva crònica, és una malaltia causada en la major part dels casos per la inhalació de tòxics inhalats, sobretot tabac, que provoca una alteració de la via aèria i el teixit pulmonar, que condueix a una obstrucció permanent del flux d’aire als pulmons. El resultat és una dificultat progressiva de la persona per respirar adequadament, cosa que es tradueix en ofec i cansament en les activitats de la vida diària.

Es considera la tercera causa de mort a escala mundial, encara és una malaltia infradiagnosticada en l'àmbit global. Segons l’últim estudi de prevalença a Espanya, afecta més del 10% de la població adulta. Durant la jornada es va recalcar el paper fonamental que té l’atenció primària en l’acompanyament i suport a la població en aquest procés de deshabituació tabàquica.

Notícies relacionades i més

Més protagonistes

En la jornada es van tractar altres malalties prevalents, que també requereixen un seguiment coordinat entre l’atenció primària i l’hospitalària, com són l’apnea obstructiva del son, l’asma i el càncer de pulmó. Hi va haver una primera part teòrica i de presentació de casos clínics interactius i una segona de pràctica. En aquest sentit, es van realitzar tallers sobre la realització d’espirometries, dispositius d’inhalació, teràpies respiratòries, rehabilitació i fisioteràpia respiratòria.

TEMES

