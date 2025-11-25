Salut
Les malalties pulmonars, l'apnea en el son i l'asma, protagonistes de la jornada de pneumologia d'Althaia i l'ICS
Les xerrades van reunir més d'un centenar de professionals que van reflexionar sobre com treballar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de diverses patologies
Regió7
L'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central i Althaia van organitzar divendres una jornada centrada en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'algunes de les malalties respiratòries més freqüents. Des d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica fins al càncer de pulmó, passant per l'apnea obstructiva del sol o l'asma bronquial, més d'un centenar de professionals van compartir experiències en una jornada titulada Respirem junts. Coordinació i actualització amb pneumologia.
Durant la jornada, es van presentar els protocols que han elaborat conjuntament professionals de l’ICS Catalunya Central i el Servei de Pneumologia i Atenció Primària d’Althaia al llarg d’aquest 2025 i que concreten el diagnòstic, tractament, criteris de derivació i interconsulta d’aquestes malalties prevalents.
Sobretot tenint en compte que l’atenció primària és el primer esglaó de l’assistència sanitària de la població i és rellevant en la detecció i atenció de les malalties respiratòries. L’atenció primària i hospitalària han de treballar conjuntament oferint un seguiment assistencial al pacient per tal de poder-lo atendre en el punt més adequat del sistema sanitari en funció de la problemàtica que presenta en cada moment.
La MPOC, al centre
La MPOC, sigles que es refereixen a la malaltia pulmonar obstructiva crònica, és una malaltia causada en la major part dels casos per la inhalació de tòxics inhalats, sobretot tabac, que provoca una alteració de la via aèria i el teixit pulmonar, que condueix a una obstrucció permanent del flux d’aire als pulmons. El resultat és una dificultat progressiva de la persona per respirar adequadament, cosa que es tradueix en ofec i cansament en les activitats de la vida diària.
Es considera la tercera causa de mort a escala mundial, encara és una malaltia infradiagnosticada en l'àmbit global. Segons l’últim estudi de prevalença a Espanya, afecta més del 10% de la població adulta. Durant la jornada es va recalcar el paper fonamental que té l’atenció primària en l’acompanyament i suport a la població en aquest procés de deshabituació tabàquica.
Més protagonistes
En la jornada es van tractar altres malalties prevalents, que també requereixen un seguiment coordinat entre l’atenció primària i l’hospitalària, com són l’apnea obstructiva del son, l’asma i el càncer de pulmó. Hi va haver una primera part teòrica i de presentació de casos clínics interactius i una segona de pràctica. En aquest sentit, es van realitzar tallers sobre la realització d’espirometries, dispositius d’inhalació, teràpies respiratòries, rehabilitació i fisioteràpia respiratòria.
