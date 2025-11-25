25-N
Una quarantena de joves es posa a les sabates de nois i noies en situacions de violència masclista
L'associació Les Llavors ha impulsat una dinàmica per analitzar com nois i noies interpreten les situacions de violència, amb la col·laboració d'alumnes del centre Jacint Carrió i Vilaseca i del CFGS d'Integració Social de l'Escola Montserrat-FEDAC Manresa
"Por", "decepció", "impotència", "tristesa"... són alguns dels sentiments que han compartit aquesta tarda nois i noies del Cicle Formatiu de Grau Superior Dual d'Integració Social de l'Escola Montserrat-FEDAC Manresa, quan se'ls demanava com se sentirien en el cas de viure una situació de violència masclista en cas que fossin una noia. Unes aportacions que canviaven a "poder", "inseguretat" o "necessitat de tenir el control" quan el mateix grup es posava a les sabates del noi.
I és que l'interessant d'aquesta iniciativa, que impulsa i ha vehiculat l'associació bagenca Les Llavors, era precisament això mateix, entendre com una mateixa situació s'interpreta de maneres gairebé antagòniques. Les reflexions han guanyat en riquesa quan a la dinàmica s'hi han afegit una trentena d'alumnes del centre de formació d'adults Jacint Carrió i Vilaseca, que han contribuït també des d'altres perspectives, moltes d'elles que incloïen l'afegit de ser una persona racialitzada.
Aquesta iniciativa, emmarcada en els actes del 25 de novembre, el dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones, ha estat definida com un "èxit" per part de l'entitat organitzadora, que s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida que ha tingut. Abans de començar, s'ha llegit un comunicat condemnant els diferents actes de violència que s'enfronten les dones diàriament, i s'ha encoratjat els homes a ser "aliats actius" que "aturin comentaris, eduquin altres homes i construeixin una masculinitat fonamentada en la igualtat".
