La UPC Manresa es vestirà de gala aquest dijous per celebrar l'acte de graduació de la promoció 2025

Tindrà lloc a les 7 de la tarda al Kursaal i es reconeixerà els alumnes de grau, de postgrau i de màster

Presidirà l'acte Jordi Berenguer Sau, vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC

Acte de graduació, l'any passat, amb els graduats en l'Enginyeria en Sistemes TIC

Acte de graduació, l'any passat, amb els graduats en l'Enginyeria en Sistemes TIC / Arxiu/Oriol Miralles

Regió7/G.C.

Manresa

L’acte de graduació de la promoció 2025 de grau, postgrau i màster de la UPC Manresa tindrà lloc aquest 27 de novembre, a les 7 de la tarda, al teatre Kursaal (passeig de Pere III, 35, Manresa). Comptarà amb la participació de representants de l’administració local, així com del món industrial i acadèmic. Es lliuraran premis i reconeixements, inclourà una actuació sorpresa i tindrà com a padrins de la promoció els dos exalumnes de la UPC Manresa fundadors de la cooperativa d'enginyeria La Codornella.

L'actual UPC Manresa, creada l’any 1942 com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines, ha evolucionat fins a convertir-se en un centre de referència en l’àmbit de l’enginyeria, amb titulacions que abracen l’enginyeria civil, industrial, de telecomunicació, informàtica, automoció, així com els àmbits de medi ambient, sostenibilitat i recursos naturals. La seva activitat docent, investigadora i de transferència de coneixement contribueix de manera decisiva al desenvolupament social, industrial i tecnològic del territori.

Les intervencions

En l'acte de dijous intervindran Marc Aloy Guardia, alcalde de Manresa; Jordi Berenguer Sau, vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, que presidirà la vetllada, i José Miguel Giménez Pradales, director de la UPC Manresa. També hi intervindran Aleix Badia Vila i Pau Lafoz Gasulla, que apadrinaran la promoció 2025. Els dos son exalumnes de la UPC Manresa i fundadors de La Codornella, una cooperativa d’enginyeria amb fort compromís social i arrelament al Centre Històric de Manresa. La seva trajectòria en àmbits com la robòtica educativa, la reparació i el disseny industrial, els ha convertit en un referent de talent, innovació i valors.

Un moment de la cerimònia de l'any passat, que va incloure l'actuació del Màgic Pol

Un moment de la cerimònia de l'any passat, que va incloure l'actuació del Màgic Pol / Arxiu/Oriol Miralles

Presentada per la periodista bagenca Nia Escolà Rodil, la gala comptarà també amb la intervenció de l’estudiant amb millor expedient de la promoció, i serà l’escenari d’entrega de diversos guardons.

Els guardons

En el decurs de la cerimònia s’atorgaran els premis als millors expedients de grau, per part de la UPC Manresa, i de màster, per part de la Caixa d’Enginyers i Aigües de Manresa. També es lliuraran els premis Domènec Valero, TIC Bages, Emili Viader i Lluís Marià Vidal als millors treballs de fi de grau i màster, que atorguen el Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), l’Associació TIC Bages, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears i el Col·legi Oficial d’Enginyers de Mines del Nordest, respectivament. Així mateix, l’empresa DENSO lliurarà els premis DENSO a l’estudiantat destacat. UPC Alumni donarà el premi Viu la UPC i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central lliurarà el reconeixement al treball de fi d’estudis relacionat amb l’economia social i sostenible.

Exposició de vehicles

Durant l’arribada dels assistents, els integrants dels equips d’estudiants Dynamics UPC ManresaSynergy Racing Team i Hairpin UPC Manresa exposaran, al pati del Kursaal, els vehicles amb els quals competeixen a la Formula Student i a la Moto Student, i participen als raids solidaris Uniraid, respectivament.

La gala comptarà també amb una actuació sorpresa i amb la de la Colla Castellera Penjats del Campus de Manresa, que posarà punt i final a l’acte.

TEMES

La UPC Manresa es vestirà de gala aquest dijous per celebrar l'acte de graduació de la promoció 2025

