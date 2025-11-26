Àpat solidari a la Joviat de Manresa per lluitar contra el càncer
L'Associació Contra el Càncer i l'escola d'hoteleria reuneixen una setantena de persones amb el lema 'Cuinem vida'
Una setantena de persones han participat aquest dimecres al migdia en un àpat solidari contra el càncer. S’ha celebrat a l’espai gastropedagògic de l'Hostal de JOVIAT amb el lema ‘Cuinem vida’. L’acte l’han organitzat conjuntament l'Associació Contra el Càncer a Catalunya Central i JOVIAT Culinary i els diners recaptats es destinaran a fer investigació per lluitar contra la malaltia i a la Marató de 3Cat que se celebrarà el pròxim 14 de desembre per divulgar i impulsar la recerca en càncer.
El dinar ha combinat salut, sabor, solidaritat i esperança. A l’àpat hi havia membres de l'Associació Contra el Càncer de la Catalunya Central i la Fundació JOVIAT, del govern a les comarques centrals i de l’Ajuntament de Manresa, a més a més de representants del món solidari de Manresa i comarca.
Alumnes de Cuina i Gastronomia de JOVIAT han estat els encarregats d'elaborar un menú especial, concebut amb «consciència i des del cor», segons els organitzadors.
El caràcter solidari de l'acte es reflecteix en el fet que els guanys es repartiran a parts iguals entre la Marató de 3Cat i l'Associació Contra el Càncer, que en aquest cas es destinaran íntegrament a la recerca oncològica i als serveis d’acompanyament a les persones i als seus familiars.
El dinar l’ha obert estudiants de JOVIAT Culinary amb unes paraules d’agraïment que han posat l’accent al compromís i a la solidaritat en aquest projecte pedagògic que han convertit en un repte. Després, s’ha projectat un vídeo de l’Associació Contra el Càncer, que ha fet pública la memòria anual.
El president de la Fundació JOVIAT, Jordi Vilaseca, ha posat xifres a la magnitud del càncer i ha subratllat que la lluita contra el càncer és una tasca col·lectiva: «Si unim forces, guanyarem en recerca i coneixement». També ha fet una crida a la informació, la prevenció i tenir cura personal.
Per la seva banda, Xus Pérez, presidenta de l’Associació Contra el Càncer a la Catalunya Central, ha presentat el Nou Punt Comarcal de Catalunya Central, inaugurat el passat mes de juliol a la Muralla de ant Francesc de Manresa, i ha recalcat la vital importància de la investigació per avançar en el tractament i prevenció del càncer.
