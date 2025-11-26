Els delegats de secundària de Manresa es manifesten per reivindicar el seu paper dins i fora les aules
Al voltant de 200 alumnes s'han concentrat a la Plana de l'Om per visibilitzar algunes de les seves preocupacions per garantir que la resta d'alumnes se sentin segurs i acompanyats
Entonant consignes com "la nostra veu, el nostre futur" o "escolteu, els joves tenim veu" al voltant de 200 delegats de secundària de les escoles, instituts i cicles formatius de Manresa s'han manifestat pels carrers de la ciutat reivindicant el seu paper dins i fora les aules. Una concentració que s'introduïa per primera vegada en aquesta edició, la número 39, de la Trobada de delegats i delegades, amb la intenció de donar més visibilitat a les reclamacions d'aquest col·lectiu que té la particular tasca d'acompanyar i fer sentir segur la resta d'alumnes a classe.
La manifestació, que ha sortit del Conservatori Municipal de Música i que ha acabat a la Plana de l'Om, ha posat el punt final a una matinal plena d'activitats pels delegats. Una jornada que ha començat al toc de les nou del matí, i que fins a quarts d'una ha proposat diverses activitats de reflexió al col·lectiu. Enguany, les activitats les coordinaven als alumnes del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural i Turisme del Guillem Catà juntament amb membres de l'Oficina Jove del Bages, i estaven centrades a conscienciar els participants de la importància de la participació dels joves tant dins com fora la classe.
Precisament els tallers han esdevingut claus per a tenyir de color la manifestació, ja que els delegats han convertit algunes de les reflexions a les quals havien arribat en eslògans reivindicatius estampats a cartells. Des de "ser delegat no és una càrrega, és una responsabilitat" a "aules actives, centres vius", passant per missatges que encoratgen els seus companys a donar la seva opinió per a millorar la situació general dins l'aula com "la teva participació també importa!".
El punt i final a l'acte l'han posat, com és habitual en les concentracions, els parlaments. Els protagonistes han estat els mateixos manifestants, que mitjançant petits discursos han construït un manifest reivindicatiu on s'han posat en relleu aspectes com l'assistència a les classes, les reunions del centre educatiu o a les sessions del Consell Escolar Municipal. També s'ha volgut subratllar la importància de tenir accés a informació verídica per poder tenir una opinió, que quan aquesta es manifesti, sigui escoltada pel centre "perquè ens sentim part de les decisions que ens impliquen i que cap opinió quedi exclosa".
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell