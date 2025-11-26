L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants
Aquesta setmana han començat els treballs de la primera fase d'un nou tram de la via verda entre el carrer de la Concòrdia i les instal·lacions del Gimnàstic, que tenen una durada estimada de dos mesos
La segona fase arribarà fins al Parc de l'Agulla i està programada per a primer trimestre del 2026
La superfície total d'actuació entre les dues fases és de més de 6.000 m2 i el pressupost és de 595.469,92 euros
Regió7/Gemma Camps
L’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana la primera actuació d’un pla de dues fases pensat per completar la connexió de la xarxa verda que va de Santpedor a Manresa amb l’interior de la capital del Bages i per reforçar la mobilitat sostenible, segura i accessible per a veïns i visitants.
El primer tram, que vorejarà el parc de Can Font, actuarà sobre un punt fins ara desconnectat entre el carrer de la Concòrdia i les instal·lacions del Gimnàstic de Manresa, un recorregut clau per articular la xarxa de mobilitat no motoritzada. L’objectiu és garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants, ciclistes i vehicles no motoritzats, millorant alhora la seguretat i l’accessibilitat de tot l’entorn. La intervenció se centra en un tram de la carretera de Santpedor, amb una superfície total d’actuació de 1.918,94 m² i un pressupost de 249.808,09 euros.
La durada estimada de les obres és de dos mesos.
El contingut de la proposta
La proposta planteja la creació d’un recorregut pavimentat sobre la calçada actual, transformant-la en una infraestructura amb un sol carril de circulació i franja d’aparcament a banda i banda. La nova secció proposada preveu una vorera ampla de cinc metres que garanteix la comoditat i la circulació fluida dels vianants.
A un costat s’hi ubica un carril bici segregat, protegit mitjançant una franja d’arbrat d’alineació que separa de manera clara i física l’espai destinat a les bicicletes del pas de vianants. Finalment, tot el conjunt queda aïllat de la calçada gràcies a un sistema d’aparcament encaixonat que actua com a barrera protectora entre el trànsit rodat i els usos més tous de l’espai públic.
A partir de l’àmbit de Can Font, es manté la vorera existent i el carril bici es desenvolupa per la calçada, delimitat amb separadors fins a connectar amb el carril existent al carrer de la Concòrdia.
L’actuació incorpora arbrat d’alineació en dues fileres (Populus alba 'bolleana' i Koelreuteria paniculata) i totes les plantacions comptaran amb sistema de rec per degoteig.
Segona fase, fins al Parc de l’Agulla
La segona actuació completarà el desplegament de la via verda fins al Parc de l’Agulla. Es tracta de la implantació d’un itinerari per a bicicletes i vianants sobre la carretera BV-4501, entre el punt quilomètric 2+470 i el número 254 de la carretera de Santpedor.
L’actuació prevista a Manresa permetrà donar continuïtat a aquest eix metropolità i integrar-lo plenament dins del teixit urbà. El projecte abasta una superfície d’intervenció de 4.262,16 m² i disposa d’un pressupost de 345.661,83 euros. L’execució de les obres està programada per al primer semestre de 2026.
Preveu un camí verd de tres metres d’amplada. El recorregut es disposarà sobre la calçada existent, amb pendents transversals entre el 2% i el 4% i delimitació mitjançant vorada de formigó.
En la zona amb front edificat, el projecte amplia l’espai de la via verda fins als límits de les edificacions, mentre que a partir del pont sobre la C-55 es crea una vorera amb carril bici segregat i separació vegetal amb arbrat d’alineació, amb les mateixes espècies previstes en la primera fase i reg per degoteig.
Aquesta actuació, fa notar l'Ajuntament, s’emmarca en la seva "aposta global per a una mobilitat més sostenible i saludable, que combina la transformació de l’espai públic amb noves eines per facilitar els desplaçaments quotidians".
Lligat amb la presentació del Baik
La via verda es connectarà amb els principals punts d’aparcament de bicicletes de la ciutat i amb les zones específiques per a bicicletes, com els punts de parada del Baik -el nou servei de lloguer de bicicletes, del qual justament l'Ajuntament en presentarà demà les primeres bicicletes i la campanya de subscripció- i els carrils bici que s’estan ampliant, fa saber.
