L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
Marc Aloy va percebre l'any passat 73.808 euros
ACN/Regió7
El sou de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va ser el 2024 de 73.808 euros, quantitat que el situa com el setè que més va cobrar del conjunt de batlles del país. Per sobre d'Aloy, amb dedicació exclusiva a l'alcaldia, només es van situar els de Barcelona (104.000 euros), l'Hospitalet de Llobregat (81.902), Sant Cugat del Vallès (81.484), Cornellà de Llobregat (78.157), Lleida (76.417) i Terrassa (75.352), segons les dades ISPA que recull el Ministeri de la Funció Pública, i recollides per l'ACN.
La regulació dels sous està fixada a la llei estatal LRSAL, que fixa límits segons la població de cada municipi. Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat són les dues ciutats més poblades de Catalunya, però Sant Cugat és la dotzena, amb 98.649 habitants. Manresa és la quinzena ciutat de Catalunya per població.
En el llistat dels alcaldes més ben pagats no figuren alguns batlles que no cobren per les seves funcions al capdavant dels municipis perquè ocupen altres càrrecs en institucions com, per exemple, la Diputació de Barcelona o són diputats del Parlament o del Senat. És el cas de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), que va cobrar 2.184 euros el 2024 en concepte d'assistències, però no va rebre retribució per les seves funcions d'alcalde. I és que també ocupa el càrrec de vicepresident primer de la Diputació de Tarragona.
També estan en la mateixa situació l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), que també és vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona o de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell (PSC), també diputada de la Diputació de Barcelona.
Badalona és la quarta ciutat amb més població de Catalunya (226.219 habitants segons dades de l'Idescat del 2024) però, en canvi, el seu alcalde, Xavier García Albiol (PPC), se situa en el lloc 152 pel que fa al rànquing de batlles que més retribucions van cobrar l'any passat.
En el cas de Mataró, vuitena ciutat amb més població amb 130.887 habitants, el seu alcalde, David Bote (PPC), va rebre 53.990 euros i se situa en el número 54 de la taula.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP), va rebre 61.200 euros el 2024 situant-se en el lloc 22 dels batlles que més retribució van percebre.
La Seu d'Urgell i Puigcerdà: falten dades o no es faciliten
Hi ha 87 municipis catalans que, segons el Ministeri de Funció Pública, consta que no han enviat la informació sobre la retribució dels seus alcaldes i alcaldesses. Aquests casos inclouen també alguns municipis que han enviat la informació, però falta la firma com, és el cas de la Seu d'Urgell. També estan en la mateixa situació Sant Feliu de Llobregat, Tona i Gurb, entre d'altres. A la llista de municipis que ni tan sols han enviat les dades destaca Puigcerdà, a més de Sant Quirze del Vallès, Arbúcies i Mollerussa.
Com es fixen els sous?
Les retribucions dels alcaldes inclouen tant el salari pròpiament dit com el que cobren en concepte d'assistència a reunions. En canvi, se n'exclou les compensacions per dietes de viatge, per exemple.
Els salaris, però, no són iguals per a tots els municipis i venen condicionats pel nombre d'habitants de cada ciutat. Es tracta d'una regulació estatal recollida a la Llei de Bases del Règim Local (LBRL), del 1985, tot i que l'apartat sobre els topalls de les retribucions es va modificar amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) el 2013.
D'acord amb la llei, són els pressupostos generals de l'Estat els que han de fixar cada any el límit màxim total que poden cobrar els alcaldes i regidors. Segons els últims pressupostos, del 2023, els membres d'ajuntaments de més de 500.000 habitants poden cobrar, com a màxim, 116.160 euros. Els segueixen els de 300.001 a 500.000 habitants, amb un salari màxim de 104.544 euros; els de 150.001 a 300.000, amb 92.928 euros; els de 75.001 a 150.000, amb un sou de 87.120 euros; i els de 50.001 a 75.000, amb una retribució de 75.504 euros.
Pel que fa a municipis més petits, els alcaldes i regidors de ciutats de 20.001 a 50.000 habitants tenen el topall fixat en els 63.888 euros, mentre que als municipis de 10.001 a 20.000 el límit és de 58.080 euros. En els pobles de 5.001 a 10.000 habitants, els alcaldes tenen un salari màxim de 52.272 euros, i en els de 1.000 a 5.000 és de 46.464 euros. Als municipis de menys de 1.000 habitants el sou dependrà de la seva retribució -que mai serà exclusiva- i el topall oscil·larà dels 34.848 euros als 17.424 euros.
Tipus de dedicació
Un altre dels factors que influeix en les retribucions dels alcaldes és el tipus de dedicació que tenen al seu ajuntament. Així, la dedicació d'un batlle pot ser exclusiva i, per tant, rebrà una retribució completa durant tot l'any. En aquest cas, serà incompatible rebre aquest sou i el de qualsevol altra administració pública.
Una segona opció és que el règim sigui "sense dedicació". En aquest cas no vol dir que no hi hagi activitat, sinó que no es rep cap mena de retribució per l'exercici d'alcalde.
Per últim, existeix la possibilitat que la dedicació sigui parcial. En aquesta categoria s'hi inclou els alcaldes que o bé s'han dedicat a temps parcial a la batllia durant tot l'any, o bé durant l'any han canviat el tipus de dedicació.