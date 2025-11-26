L'Hospital Sant Andreu de Manresa reviurà 760 anys d'història amb visites dramatitzades
L'Associació Cultural Anderdocs organitza un viatge en el temps recreant escenes quotidianes ben documentades
Aquest cap de setmana, els passadissos i espais de l’Hospital de Sant Andreu, de Manresa, cobraran vida d’una manera molt especial. L’Associació Cultural Anderdocs convida a fer un viatge en el temps a través de visites històriques dramatitzades que reviuran escenes reals i quotidianes dels més de 760 anys d’història documentada de l’Hospital, ubicat al mateix indret des dels seus inicis.
Aquestes representacions, basades en el rigor històric gràcies a la recerca de l’Institut d’Estudis del Bages (IEB) i de l’historiador Francesc Comas, sorgeixen del treball fet per a l’edició 2023 de les Visites a la Manresa Desconeguda, organitzades per l’Ajuntament de Manresa i el mateix IEB. Ara, tornen amb una proposta que permet descobrir, emocionar-se i entendre com ha evolucionat la salut, la cura i la vida a l’Hospital.
Un espectacle amb rerefons solidari
Tot i que el preu de l’entrada és simbòlic (3 euros), l’activitat convida a fer donatius voluntaris destinats a un projecte de gran valor humà: la creació del nou Espai d’Atenció Integral en Cures Pal·liatives, final de vida i dol de Sant Andreu Salut. Un projecte que vol posar les persones al centre en un dels moments més delicats de la vida, oferint un entorn digne, respectuós i càlid tant per a qui hi transita com per a les seves famílies.
Podeu fer la vostra reserva clicant aquí.
DISSABTE 29 DE NOVEMBRE
- 16.30 h
- 17.15 h
- 18.00 h
- 18.45 h
- 19.30 h
DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE
- 10.00 h
- 10.45 h
- 11.30 h
- 12.15 h
- 13.00 h
