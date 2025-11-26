La Manresa estreta: busos al carril contrari per arribar a l'estació
Els turismes han de continuar tenint present que la connexió amb la carretera de Santpedor segueix sent un coll d'ampolla
L'accés a les estacions d'autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Manresa-Alta per la carretera de Santpedor continua sent un coll d'ampolla.
Les obres de construcció d'habitatges i reurbanització de l'entorn de la Nova Alcoholera han aportat rebaixos a les voreres a banda i banda de l'accés, però l'espai d'accés dels autobusos continua sent insuficient perquè els vehicles, sobretot els de grans dimensions, puguin passar pel seu propi carril sense envair el contrari que ocupen els turismes.
Tant els autobusos que pugen de la Bonavista com els que baixen provinents de la plaça de la Creu no tenen prou espai per fer el gir de 90 graus sense fer servir el carril contrari, com passava fins ara.
Per una banda, hi ha la vorera i la via dels Ferrocarrils 'Catalans' i, per altra, l'espai que correspon a la Nova Alcoholera, que ha guanyat molts metres de vorera per als vianants, però la planificació urbanística de la ciutat no ha eixamplat el coll d'ampolla que suposa l'accés a les estacions de transport públic.
Com bé saben els conductors, la situació encara es complica més perquè de sortida de les estacions fa pujada, el que acostuma a complicar les maniobres, sobretot si toca recular per deixar passar els autobusos encara que els cotxes es trobin al seu propi carril.
I per la banda dels Ferrocarrils?
Ja que la intervenció per la banda de l’antiga fàbrica de l’Alcoholera no ha resolt el problema queda la incògnita si hi haurà alguna millora per la banda dels Ferrocarrils, on hi ha una adjudicació pendent de l’obra de soterrament, ampliació i integració urbana de la línia dels FGC a Manresa amb un pressupost previst de 36 milions d’euros.
Des de Manresa Alta fins a on hi ha l’estació Manresa Baixador, la nova rasant dissenyada per al pas del ferrocarril quedarà coberta del tot, la qual cosa millorarà la permeabilitat de la trama urbana (carrers de la Séquia i de Camps i Fabrés) i el paisatge urbà.
S’enderrocarà l’estació Manresa Baixador i se n’urbanitzarà la superfície. Això permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat al carrer de Carrasco i Formiguera fins a la carretera de Santpedor, amb la idea de millorar la qualitat paisatgística d’aquest tram.
A més, es millorarà el perfil longitudinal del carrer de la Séquia suavitzant la rasant actual i es donarà continuïtat a l’avinguda de la Font del Gat fins a la plaça de l’Onze de Setembre, de manera que s’eliminarà el punt extremadament baix que hi ha actualment i la restricció de gàlib.
