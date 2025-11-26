Manresa posa més semàfors a l'avinguda dels Dolors
Comença a funcionar la nova senyalització a la cruïlla amb els carrers Amadeu Vives i Estanislau Casas
L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la nova semaforització a la cruïlla de l'avinguda Dolors amb els carrers Amadeu Vives i Estanislau Casas. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal millorar la seguretat viària a la zona, regulant de manera més eficaç els fluxos de trànsit de vehicles i vianants.
La zona és considerada Camí Escolar, ja que hi circulen alumnes dels diferents centres educatius de l’àrea, com La Salle, Vedruna, IES Pius Font i Quer i l'escola La Séquia, així com la llar d'infants Petit Príncep. A més, es tracta d'un entorn amb una alta densitat residencial.
Petició veïnal
Aquesta mesura respon a una petició de la comunitat veïnal, ja que aquesta cruïlla era un punt amb un històric d'accidents. Anteriorment, s'havien implementat altres mesures de seguretat, com la col·locació de reductors de velocitat. Ara, amb la instal·lació dels semàfors, es pretén oferir la màxima seguretat possible als vianants.
