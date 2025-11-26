La Sareb té a Manresa 290 habitatges que passaran a ser de lloguer assequible
El banc dolent adscrit al Ministeri de Vivenda traslladarà a una nova empresa pública tant pisos com sòl urbà
Manresa disposa de 290 de les 45.218 vivendes que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) està cedint a la nova empresa pública d'habitatge, Sepes, perquè siguin dedicats a lloguer assequible.
La Sareb, el banc dolent, està adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana i traslladarà a la nova empresa pública tant habitatges com sòl urbà.
La xifra exacta d'immobles i la seva distribució per més d'un miler de municipis l'ha aconseguit elDiario.es mitjançant una sol·licitud d'informació a la Sareb emparada per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Lloguer assequible
La incorporació dels actius de Sareb a Sepes té per objectiu la mobilització urgent i estratègica de sòls i immobles per posar-los a disposició de la ciutadania en forma de lloguer assequible.
En base a la informació aportada per Sareb, Sepes ha dut a terme un procés d'avaluació dels sòls i els immobles propietat de la societat per determinar-ne la posada a disposició de la ciutadania en el menor temps possible.
En virtut de la tasca realitzada, i tenint en compte factors de viabilitat econòmica, jurídica i tècnica, s'han identificat de forma preliminar més de 40.000 habitatges i prop de 2.400 terrenys amb la capacitat d'allotjar 55.000 habitatges, aproximadament, per al desenvolupament de la política d'habitatge. Aquests habitatges i terres, que passaran a formar part del parc públic d'habitatge assequible per sempre, tenen un valor de mercat estimat en aquest moment de prop de 5.900 milions d'euros.
Els immobles s'han de posar a lloguer assequible per sota del 30% dels ingressos de les famílies.
