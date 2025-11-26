Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La síndica de greuges donarà compte de la seva gestió a Manresa

Serà el pròxim 18 de desembre quan intervingui al ple municipal de l'Ajuntament

La síndica donarà compte de la seva gestió a Manresa durant el Ple municipal del desembre

La síndica donarà compte de la seva gestió a Manresa durant el Ple municipal del desembre / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, intervindrà de forma presencial durant el pròxim Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa, que se celebrarà el pròxim 18 de desembre, per donar compte i fer balanç anual de la seva gestió a la ciutat.

Prèviament, el pròxim dimarts 2 de desembre, el seu equip itinerant farà la quarta i darrera visita d’aquest 2025 a Manresa. La ciutadania podrà ser atesa tant de manera presencial com telemàtica, sigui per trucada o videotrucada. L'atenció tindrà lloc al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50) de 9 a 14 h. Com és habitual, es recomana a qui desitgi ser atès que sol·liciti cita a través de la pàgina web de la síndica de greuges de Catalunya a https://www.sindic.cat, trucant al telèfon 900 124 124, o bé enviant un missatge a sindic@sindic.cat.

La síndica de greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben desemparades davant l’actuació o la inacció de les administracions. Té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Així, actua com a supervisora i col·laboradora de l'Administració catalana, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne el funcionament. A més, supervisa les empreses privades que proveeixen serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, i el servei postal, entre d'altres.

Se signa un nou conveni entre l’Ajuntament i el síndic

L’Ajuntament de Manresa i el síndic de greuges de Catalunya han formalitzat un nou acord de col·laboració. Aquest nou conveni, amb una durada inicial de quatre anys i possibilitat de pròrroga, reemplaça el conveni signat el 2017, la vigència del qual es va allargar fins aquest mes de novembre. El nou conveni (2025-2029) manté, entre altres aspectes, el compromís de fer quatre visites anuals a Manresa per atendre la ciutadania, així com d'elaborar un informe anual amb possibilitat de presentar-lo en sessió plenària.

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

