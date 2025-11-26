Trobada institucional dels alcaldes de Manresa i Barcelona
Marc Aloy i Jaume Collboni han tractat temes d'interès per als dos municipis
REGIÓ7
Manresa
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha estat rebut avui dimecres a l'Ajuntament de Barcelona per l'alcalde Jaume Collboni.
En la reunió institucional s'han tractat temes d'interès per als municipis com ara l'habitatge, la seguretat, l'espai públic o el reequilibri territorial entre altres.
La trobada ha comptat ambv la presència de l'alcalde de Manresa en el període 1995-2006 Jordi Valls, actualment tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
