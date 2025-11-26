Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trobada institucional dels alcaldes de Manresa i Barcelona

Marc Aloy i Jaume Collboni han tractat temes d'interès per als dos municipis

Marc Aloy saluda Jaume Collboni amb Jordi Valls al fons

Marc Aloy saluda Jaume Collboni amb Jordi Valls al fons / AJM

REGIÓ7

Manresa

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha estat rebut avui dimecres a l'Ajuntament de Barcelona per l'alcalde Jaume Collboni.

En la reunió institucional s'han tractat temes d'interès per als municipis com ara l'habitatge, la seguretat, l'espai públic o el reequilibri territorial entre altres.

La trobada ha comptat ambv la presència de l'alcalde de Manresa en el període 1995-2006 Jordi Valls, actualment tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.

Maria Eugènia Gay, Jaume Collboni i Marc Aloy

Maria Eugènia Gay, Jaume Collboni i Marc Aloy / AJM

TEMES

  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  3. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  4. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

Dues noves línies portaran més busos de Manresa fins a Sant Joan i Navarcles

Dues noves línies portaran més busos de Manresa fins a Sant Joan i Navarcles

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa
Tracking Pixel Contents