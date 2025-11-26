Veïns de la Carretera Santpedor de Manresa reclamen més control sobre els patinets i el respecte als límits de velocitat
L'associació de veïns recull a través d'una enquesta difosa per les xarxes l'opinió del veïnat sobre tres qüestions que també inclouen la demanda de portar activitats culturals i festives més enllà del centre de la ciutat
L'han respost 115 persones i les conclusions ja s'han fet arribar a la federació de barris i a l'Ajuntament
El barri de la Carretera Santpedor és el que té més habitants de Manresa i l'associació de veïns ha volgut fer escoltar la veu del veïnat sobre tres qüestions que influeixen directament en la seva vida quotidiana: la convivència dels patinets a la via pública, el respecte pels límits de velocitat i la circulació a 30 km/h i la concentració de bona part de les activitats culturals i festives al centre de Manresa.
L'enquesta s'ha difós a través de les xarxes socials i l'han respost 115 persones. Els resultats s'han fet arribar a la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i a l'Ajuntament de Manresa amb la voluntat que siguin tinguts en compte en la planificació de polítiques de mobilitat, convivència i dinamització social. En el cas de l'Ajuntament, l'ens veïnal informa que ja hi ha hagut una primera trobada amb el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i que es treballarà conjuntament per donar resposta a les inquietuds expressades en l'enquesta de cara al 2026.
Coincidències importants
Els resultats de les valoracions de les persones que han respost l'enquesta, fa notar l'associació de veïns, mostren coincidències importants. Pel que fa als patinets, el veïnat demana més control i campanyes de conscienciació per millorar la convivència entre patinets, vianants i vehicles. Hi ha una preocupació generalitzada pel poc respecte al límit de 30 km/h, i es proposen mesures, entre les quals més senyalització, bandes reductores i presència policial. Pel que fa a les activitats culturals i festives, molts residents consideren necessari descentralitzar-les i impulsar actes culturals, familiars i esportius al barri, més enllà del centre de la ciutat.
L'associació veïnal constata que les dades obtingudes coincideixen amb els inputs que rep "constantment a través de trobades, reunions i comunicacions del veïnat, confirmant que aquestes inquietuds són compartides i representatives". Manifesta que "el barri amb més habitants de la ciutat vol tenir un paper actiu dins la ciutat, reforçant la participació dels barris i afavorint una Manresa més equilibrada i cohesionada". En aquesta línia, informa que "ja s’ha mantingut una primera trobada amb el regidor corresponent, i s’ha acordat treballar conjuntament de cara al 2026 per impulsar millores i accions que responguin a les necessitats del barri".
Els patinets
Sobre el grau de preocupació pel tema dels patinets al barri, un 39,1% dels enquestats va dir estar "força preocupat", un 28,7% "una mica" i un 27,8% "molt preocupat". Els que van respondre "gens preocupat" van ser residuals. Un 40% va dir que la convivència actual entre vianants, vehicles i patinets al barri és "regular", un 33,9% "dolenta" i un 23,5% "molt dolenta".
Les mesures proposades que serien més útils més votades van ser la de "més control policial i sancions" (73,9%), la de "campanyes informatives i educatives" (43,5%) i la de "crear espais o carrils específics per a patinets" (46,1%). Només un 2,6% va dir que "no cal fer res".
Els límit de velocitat
Un 88,7% va respondre afirmativament a la pregunta de si "saps que al barri hi ha zones amb límit de velocitat de 30 km/h" i un 65,2% va valorar que és una mesura "molt positiva", si bé un 30,4% va dir que és "poc positiva". Un 47,8% va respondre a la pregunta de si "creus que s'està respectant realment aquest límit de velocitat" que "no gaire", un 27% que "només en alguns trams" i un 13,9% que "gens". Un 8,7% va dir que "sí, en general, sí".
Quant a les accions més votades per millorar la situació, van ser "radars o control de velocitat" (43,5%), "redissenyar trams per reduir la velocitat" (39,1%), "campanyes de conscienciació" (37,4%) i "més senyalització" (35,7%). Només un 3,5% va dir que "no cal fer res".
Descentralització
A la pregunta "Com valores el fet que moltes activitats culturals, lúdiques i festives es concentrin al centre de la ciutat?", un 63,5% dels enquestats va respondre que "bé, però estaria bé repartir-ne algunes"; un 22,6%, que "malament, el barri queda oblidat", i un 13%, que "molt bé, no és cap problema".
Un 80% va respondre afirmativament a la pregunta "creus que caldria descentralitzar activitats i fer-ne més als barris". Un 13% va dir que "no ho sé" i un 7% que "no".
Entre les activitats que agradaria que es fessin més sovint al barri hi ha fires i mercats (68,7%), activitats culturals i musicals (64,3%), festes populars (53%), activitats per a infants i famílies (51,3%) i activitats esportives (34,8%).
En aquestes preguntes on s'oferien propostes es podia marcar més d'una resposta.
