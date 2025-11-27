Kai i Bruc, dos gossos que ajuden joves amb problemes de salut mental a Manresa
Participen en sessions grupals en una iniciativa pionera a l'Hospital Sant Joan de Déu
La Kai i el Bruc són els gossos protagonistes d’aquesta història. La Kai és una gossa molt energètica, i el Bruc és molt més tranquil. Per això quan els joves a,mb qui fan teràpia a Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa necessiten calma i recolliment, el protagonisme és pel Bruc, i quan cal activar el grup entra en acció la Kai. Ho explica Maribel Vila, fundadora d’El Racó de Milú, entitat que «fa 20 anys que treballem amb intervencions assistides amb animals i formant tècnics» en aquest tipus d’intervencions amb el suport de Victòria Pastor i Elda Céspedes.
En aquest cas concret «busquem la millora física, emocional, cognitiva i relacional» a través de dinàmiques per treballar la motivació, explica Vila. «Hem de pensar que molts d’aquests joves els costa participar i gaudir d’activitats. Volem crear un entorn molt segur per poder treballar molt l’expressió de les emocions, dir com ens sentim i posar-li nom al que ens passa». També generar autoestima, «que es valorin, que se sentin vàlids».
Els gossos que fan intervencions assistides a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa estan seleccionats, educats i ensinistrats per treballar amb persones, explica. Comenta que quan busquen un gos per fer teràpia se centren en aquells a qui els agradi el contacte social de manera natural. «Això és indispensable». Una altra condició és que «li agradi treballar». Després que doni garanties. «Quan treballes en entorns hospitalaris, geriàtric o a on sigui, necessites un gos que sàpigues que no tindrà una mala reacció o una mala resposta». També cal que tingui bones conductes higièniques. A partir d’aquestes premisses comença l’ensinistrament.
Afirma que un gos és o un mirall. «Saben llegir mol bé la nostra energia. Moltes vegades si estàs nerviós ho detecten, i perquè t’escoltin t’has de calmar.». Durant tot el projecte «hem vist joves que han canviat d’actitud. De sobte veus que es fan més grans».
A més a més de fer intervencions amb gossos, El Racó de Milú té una guarderia canina a l’avinguda dels Dolors on imparteix cursos de formació canina i benestar animal, ensinistrament de gossos d’assistència per ajudar a persones amb trastorn d’espectre autista, problemes de mobilitat i per fer alertes mèdiques, i també ofereix un postgrau de teràpies assistides amb animals a la Universitat de Barcelona.
Treballa amb diversos centres sanitaris i als Barnahus, espais d’atenció i ajuda a infants i a adolescents que han patit abusos sexuals. També al Barnahus de Manresa.
'El Perro de Carla'
El projecte a Salut Mental infantojuvenil d’Althaia es finança gràcies a l’aportació de la fundació ‘El Perro de Carla’. La va crear una família que va perdre una filla que era amant dels gossos. La incògnita és si podrà continuar més endavant. Costa 12.000 euros l’any.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill