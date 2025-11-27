Manresa impulsa un casal i serveis de canguratge per les festes escolars de Nadal
La iniciativa de l’Ajuntament Temps X Viure vol facilitar la conciliació familiar
REGIÓ7
Facilitar la conciliació familiar durant els dies laborables de les vacances escolars de Nadal és l’objectiu del casal i els serveis de canguratge gratuïts que ha programat l’Ajuntament de Manresa per les festes nadalenques de desembre. Formen part del programa Temps x Viure que impulsa el consistori manresà.
A la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, al carrer de les Saleses, s’ofereix gratuïtament un Casal de Nadal que es durà a terme del 22 de desembre al 2 de gener. L'accés al servei és universal, per a totes les famílies amb infants de 3 a 12 anys empadronades a Manresa, amb prioritat per les famílies que presentin dificultats per a la conciliació familiar i laboral durant aquest període no lectiu.
A càrrec del Taller del Bosc, s’oferirà una activitat lúdic-educativa pels infants, amb activitats de lleure i tallers variats que garanteixen, segons l’Ajuntament, l'aprenentatge de les criatures mentre juguen i que, alhora, promouen valors com la igualtat, els drets humans, la diversitat, la cura del que és comú i de l'entorn, entre altres.
El casal es divideix en dos torns. El primer torn comprèn del 22 al 24 de desembre. El segon torn va del 29 al 31 de desembre i el 2 de gener de 2026, excepte el dia 1 que és festiu. L’horari del casal serà de 2/4 de 9 a les 2 del migdia. De 2/4 de 9 a les 9 hi haurà horari d’acollida, i de 2/4 de 2a les 2, serà horari de recollida.
El casal compta amb 88 places, 44 per setmana, que es van exhaurir ràpidament un cop es van obrir les inscripcions.
Servei de canguratge
L’Ajuntament de Manresa també ofereix a l’Espai LabTarda d’UManresa, ubicat a l’Avinguda Universitària, a l’edifici de la FUB4, el servei de canguratge gratuït adreçat a infants de 3 a 8 anys, i fins a 10 anys en cas que hi vagin germans més petits.
Al desembre, estarà obert els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31, i el dia 2 i 5 de gener de 2026. L’horari del servei serà de 9 a 1 del migdia, i a les tardes romandrà tancat. Cal reservar plaça al correu electrònic labtarda@umanresa.cat, amb un màxim amb 2 setmanes d’antelació. Per altra banda, a partir del 7 de gener el servei obrirà en l’horari habitual de tardes.
A la Ludoteca Ludugurus, al carrer de la Mel, s’ofereix també el servei de canguratge d’accés universal i gratuït adreçat a infants d’1 a 6 anys, i fins a 8 anys en cas que hi vagin germans o germanes més petits.
Al desembre, estarà obert els dies 22, 23, 24, 29, 30, i al gener, el dia 2, 5 i 7. L’horari del canguratge és de 8 a 2/4 de 3 de la tarda. Les famílies podran sol·licitar un màxim de tres dies de servei. Cal reservar plaça per WhatsApp al telèfon 663 26 35 59 a partir del dia 10 de desembre.
Aquests serveis de canguratge i casals formen part del projecte Temps X Viure impulsat per l’Ajuntament de Manresa, amb l’objectiu de promoure i afavorir la conciliació de la cura i del dret al temps de les famílies. La iniciativa és del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i és finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat.
