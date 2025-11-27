Manresa llogarà al març tant bicis turístiques com per a la mobilitat del dia a dia
Són vehicles elèctrics amb una autonomia de 100 quilòmetres que es poden contractar per hores o per terminis de llarga durada
Amb una volta pel barri vell, l'alcalde Marc Aloy, el regidor de Turisme, Joan Vila, i el de Mobilitat, Carles Garcia han presentat les primeres de les dues-centes unitats de bicis elèctriques que es podran llogar a partir del mes de març en dues modalitats: turística o en terminis de llarga durada per desplaçar-se per Manresa o per la rodalia de la ciutat.
Qui vulgui llogar una bici s'haurà d'adreçar a l'oficina de turisme de la plaça Major o a la que s'obrirà a la plaça Bages. El turista tornarà la bicicleta passades unes hores o uns dies mentre que els que la vulguin per terminis de llarga durada se l'enduran a casa fins que expiri el termini pactat.
Aquest model híbrid s'ha presentat com a "pioner a l'Estat". El servei batejat com a Baik serà gestionat per l'empresa especialitzada Cooltra. L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem afirma que "suposa la materialització d'una de les apostes estratègiques del mandat per transformar la mobilitat a la ciutat i oferir alternatives reals al vehicle privat.
Política global
El desplegament del Baik no és una acció aïllada, sinó que s'inscriu dins d'una política global per fer de Manresa una ciutat més amable, sostenible i connectada. Això implica que s'ha treballat en el desplegament d'aparcaments per a bicicletes per tota la ciutat i la millora de la connexió de Manresa amb carrils ciclables amb els municipis de l'entorn.
Com a impulsor de la iniciativa, el govern municipal afirma que el Baik neix amb la voluntat de ser un referent perquè "a diferència d'altres sistemes convencionals, Manresa aposta per un model inèdit en una administració pública a l'Estat espanyol, emmirallant-se en experiències d'èxit a França.".
A banda de la modalitat turística, l'opció de llarga durada està concebuda per a persones que viuen, treballen o estudien a la ciutat, amb lloguers mensuals o anuals que poden arribar fins als 2 anys.
El projecte compta amb un pressupost de 590.000 euros i es finança amb fons Next Generation. El servei de la plaça Bages funcionarà com a punt d'atenció a l'usuari, taller i magatzem logístic.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill