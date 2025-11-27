Quan s'encenen els llums de Nadal a Manresa?
La posada en marxa de la il·luminació festiva en carrers i places serà aquest divendres, a 2/4 de 6 de la tarda
L'estrena es farà a la plaça de Sant Domènec, on es presentarà la Plaça de Nadal i la Fada Belluerna
Diferents ciutats del país ja han anat posant en marxa la il·luminació nadalenca dels seus vials de cara a les festes. En el cas de Manresa, l'encesa es farà aquest divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, on repeteix per segon any consecutiu la Plaça de Nadal, si bé enguany se n'ha potenciat el contingut per fer oblidar la mala nota que va rebre la proposta de l'any passat. A més a més de l'encesa i de l'estrena de la plaça, l'acte suposarà l'arribada i presentació de la Fada Belluerna, un nou personatge que es vol convertir en l'amfitrió de les festes dels infants de Manresa.
La Fada Belluerna instal·larà la seva caseta al mig de la Plaça de Nadal i els nens i nenes podran visitar-la, conèixer-la i fer-s’hi fotografies. Apareixerà aquest divendres, durant l’encesa dels llums de Nadal i, posteriorment, cada tarda, de l’1 al 24 de desembre, els infants que ho desitgin podran ajudar-la a encendre els llums del calendari d’advent.
Tobogan, cavallets i activitats
En aquesta edició, la Plaça de Nadal tindrà un tobogan gegant de 28 metres de llargada per 6 d’amplada i 5 d’alçada, que ocuparà bona part de l'espai i per on els infants podran baixar cada dia d’11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre (excepte els matins dels dies que els infants van a escola). Igualment, hi haurà uns cavallets en els mateixos dies i hores de funcionament que el tobogan.
Entre el 28 de desembre i el 4 de gener, la canalla podrà participar en els tallers creatius de l’Antena Campi qui Jugui i el dissabte 3 de gener al matí, en taller de malabars que ha preparat La Crica. A més a més, també hi haurà exhibicions de swing, a càrrec de Bon Hop de Swing. La plaça acollirà dues parades amb activitats canviants, com ara la venda de productes de Comerç Just i tast de vins i creps, entre altres. Hi haurà taules i cadires per poder fer les consumicions. A la veïna plaça de Fius i Palà hi haurà la instal·lació artística La llum d’acollida, creada per l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central.
Pel que fa a la il·luminació de carrers i places, amb un pressupost de 150.000 euros, 50.000 més que el 2024, suposarà tenir quatre indrets nous il·luminats: la Font de Neptú (al costat del Pont Nou) i el Casino, que es perfilaran amb llums; la carretera de Cardona, que fins ara no s’havia il·luminat mai; i la carretera de Vic, que s’il·luminarà per primera vegada tota sencera fins a Prat de la Riba.
La il·luminació d’enguany també inclou tres arbres de Nadal de 12 metres d’alçada situats a la plaça Major, a la plaça de Sant Domènec i a la plaça de Neus Català Pallejà.
La ubicació dels llums de Nadal de l'Ajuntament
- Plaça Major
- Plana de l’Om - Passeig de la República
- Plaça de Sant Domènec
- Passeig de Pere III (primer tram)
- Plaça de la Bonavista
- Plaça de La Creu
- Plaça del Mil·lenari
- Plaça de Prat de la Riba
- Font de Neptú
- Part Inferior del Pont Vell
- Edifici del Casino
- Eix carretera de Cardona - carretera de Vic, de la Font de Neptú a Prat de la Riba
