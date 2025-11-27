Sant Joan de Déu fa servir gossos per afavorir el benestar emocional de joves atesos a Salut Mental
Aporten felicitat, bones vibracions i energia positiva, diu una usuària d’Althaia
El millor amic de l’home, el gos, aporta calma, no jutja, genera vincles afectius i transmet energia positiva Per tot això la Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa un programa amb gossos adreçat a infants i joves atesos a l’àrea de Salut Mental per millorar la seva autoestima, la seva socialització, reduir els nivells d’estrès i ajudar-los a expressar-se emocionalment. El projecte s’ha batejat amb el nom de ‘Bones potes’.
La teràpia amb gossos -els professionals prefereixen dir-ne intervenció assistida- és, en aquest cas, pionera, ja que els animals no tan sols van a la Unitat d’Hospitalització en Salut Mental Infantojuvenil per complementar els tractaments habituals, sinó que també hi ha joves de l’hospital de dia en tractament ambulatori que participen de les activitats a l’entitat El Racó de Milú, especialitzada en intervencions assistides amb animals amb més de 20 anys d’experiència.
La Kai i el Bruc
Un cop a la setmana la Kai, una gossa llauradora, i el Bruc, un border collie, entren a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa acompanyats per professionals d’El Racó de Milú encapçalats per Maribel Vila. Han estat ensinistrats i seleccionats per participar en sessions grupals als dos hospitals de dia infantojuvenils del Centre de Salut Mental d’Althaia i a la Unitat d’Hospitalització en Salut Mental on hi ha joves ingressats.
En aquestes sessions, coordinades per terapeutes d’Althaia, es realitzen dinàmiques en què es treballen aspectes com la motivació, l’expressió de les emocions, l’autoestima... S’aprofiten els valors intrínsecs dels gossos com la seva fidelitat, la incapacitat de jutjar i les seves respostes invariables, per acompanyar els infants i joves en el seu procés de recuperació emocional i millora personal.
La psicòloga clínica de Salut Mental d’Althaia, Maria Jesús Creus, explica que els gossos generen tranquil·litat i calma, faciliten un la comunicació amb les terapeutes perquè ajuden a trencar la possible desconfiança que hi pugui haver o les dificultats d’expressar les seves emocions. També fomenten un «entorn de seguretat perquè no té judici». Això és important perquè «moltes vegades els nostres pacients han sigut jutjats». Amb la Kai i el Bruc això no passa. «Tu pots fer el que sigui: pots plorar, patir molt, expressar tot allò que tu sents, i el gos és allà i manté la calma».
A més a més d’aquestes emocions, hi ha estudis que han demostrat que la interacció amb animals disminueix els nivells de cortisol, hormona relacionada amb l’estrès, i augmenta l’oxitocina, associada a vincles i conductes socials. També influeix en el sistema nerviós parasimpàtic i facilita un entorn de calma i estabilitat.
Un entorn segur per expressar-se
En aquest cas concret «busquem la millora física, emocional, cognitiva i relacional» a través de dinàmiques per treballar la motivació, diu al seu torn Vila. «Hem de pensar que molts d’aquests joves els costa participar i gaudir d’activitats. Volem crear un entorn molt segur per poder treballar molt l’expressió de les emocions, dir com ens sentim i posar-li nom al que ens passa». També generar autoestima, «que es valorin, que se sentin vàlids».
La Kai i el Bruc visiten Sant Joan de Déu tots els divendres. Aquest mateix dia pacients de l’hospital de dia acompanyats per professionals, també tenen l’oportunitat d’anar a la guarderia canina que El Racó de Milú té a l’avinguda dels Dolors. Duen a terme tasques com passejar els gossos o aprendre el seu comportament. «És un recurs diferent perquè aquí no hi ha bates blanques, això no és un hospital», afirma Vila, que juntament amb Victòria Pastor i Elda Cèspedes són l’ànima d’Ele Racó de Milú.
Programa pioner
D’aquesta forma el programa permet fer un acompanyament als infants i joves ingressats a la unitat d’hospitalització, als de l’hospital de dia i durant la fase de seguiment ambulatori. Aquesta continuïtat és el que fa que el programa sigui pioner, ja que altres hospitals fan servir aquest recurs només en la fase d’hospitalització.
«Molta gent comença a l’hospital i després moltes d’aquestes persones van a El Racó de Milú, això és el que fa que aquest programa sigui únic», comenta Magda Pérez. Pérez i Lara Olivera són treballadores socials de Salut Mental d’Althaia. «Aquí deixes de ser un malalt per ser una persona. Socialitzes i fas comunitat». Pérez afirma que «la nostra idea és humanitzar l’atenció, i això també demana oferir un plus més al tractament habitual, a l’assistència mèdica». Destaca que abans d’entrar amb els gossos a Salut Mental «donem una volta per l’hospital. Quan anem a Pediatria o a Oncologia és una passada, i quan passem per les sales d’espera és com si haguessin d’anar a saludar a tothom qui s’espera».
Un refugi
«Aquest és un espai on em sento còmode, i com que m’agraden tant els animals i els gossos, puc estar aquí amb gent que m’accepta». És la reflexió que fa Irina Fontanet, usuària del servei de Salut Mental infantojuvenil de la Fundació Althaia. Ho explica envoltada de gossos a la guarderia canina El Racó de Milú. Ve a ser un refugi per la jove. «Quan em sento malament puc venir aquí, i és un espai on em sento segura. Puc venir, estic amb els gossos i em distrec. També se’ls ha de respectar, però t’ho pots passar molt bé».
Molts dels joves que participen en les intervencions assistides amb gossos a l’Hospital Sant Joan de Déu continuen mantenint el vincle amb El Racó de Milú i els animals que vetlla. En el cas de Fontanet, explica que m’aporten emocions, i sempre positives», i assegura que «venir aquí em salva molts cops perquè si estic de mal rotllo, aquí t’animen, sigui pels gossos o la gent». Insisteix que «si portes males energies, et venen els gossos directament i t’aporten felicitat, bones vibracions i energia positiva».
