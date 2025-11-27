Tot a punt a Manresa per a la subhasta de pintures contra el càncer
Permetrà adjudicar l’obra d’un centenar d’artistes, una xifra que no s’assolia des de l’any 2008
Regió7
Aquest divendres, Manresa acollirà la 48 subhasta de Pintures Contra el Càncer que permetrà adjudicar l’obra d’un centenar d’artistes, una xifra que no s’assolia des de l’any 2008 i que ha generat una gran expectació entre el nombrós públic que ha visitat l’exposició els dies previs.
Prop d’un miler de persones han visitat l’exposició ubicada a l’Espai7 del Casino, una sala que enguany s’ha fet petita per acollir les nombroses obres cedides pels artistes. Enguany s’han incorporat una vintena de nous creadors que en total abracen fins a quatre generacions diferents i una tercera part dels quals són dones. Així mateix destaca la important representació d’aquarel·listes que suma una quarta part de la producció d’obres exposades.
Tot plegat ha generat en l’organització una gran expectativa vers la subhasta d'aquest divendres, que començarà puntualment a les 19h, serà conduïda per l’historiador de l’art Ovidi Cobacho i comptarà amb la participació dels joves alumnes del col·legi L’Ave Maria, els quals han estat estudiant les obres i els seus creadors per fer-ne cinc cèntims als assistents.
Els artistes, un a un
El conjunt d’obres subhastades en aquesta 48 edició seran dels artistes: Joan Abancó, Aleix Albareda, José Álvarez Buzón, Andreu Argelich, Àlex Arpa, Montserrat Ars, Rosa Maria Ballús, Carmen Batista, Pilarín Bayés, Carlos Bécquer, Àngels Borròs, Joan Buchaca, J. Caimons, Joan Calveras, Albert Carnicé, Joan Carrió, Jaume Casacuberta, Neus Casasayas, Maria Ciuró, Ignasi Corrons, Víctor Cortés, Jaume Cuadrench, Bernadette Cuxart, Ramón-Àngel Davins, Sandalio del Rio, Francisco Domingo, Miquel Esparbé, Joaquim Falcó, Mercè Felip, Anna Maria Fernández, Alfred Figueras, Lourdes Fisa, Emma Flores, Xènia Flores, Maria Forés, Jaume Fornells, Àngels Freixanet, Quim Garcia Comas, Carlos García Delmas, Júlia García Delmas, Jordi Giralt, Manel Gómez, Àngel Gutiérrez, Josep M. Jubellls, M. Àngels Junyent, Ramon Laporta, Rafael López Pozo, Francesc Llobet, Meritxell Llobet, Joan Llurdés, Carme Magem, Núria Malé, Esteve Manubens, Ricard Manuel Sabaté, Antoni March, Isabel Martínez, Dolors Mas, Montse Masegosa, Josep M. Massegú, Aida Mauri, Jaume Mestres Angla, Teresa Molina, Tània Montoy, Joan Noet Jou, Oriol Olivé, Jordi Orriols, Agustí Penadés, Ferran Pierola, Jordi Pintó, Lluís Puiggrós, Joan Ramon Reig, Ana Maria Rebull, Rodolfo Regaño, Ana Maria Reguant, Txema Rico, Josep Manuel Rigat, Jaume Roure, Xus Royo, Sílvia Sagués, Antoni Sala, Elisabet Salat, Joan Sallent, Lluís Sánchez “Talybont”, Xema Sánchez Freijo, Josep Maria Sarrate, Ferran Serra, Enric Serrat, Manel Solé, Neus Suárez, Tomàs Torras, Adrià Torres, Yolanda Urango, Joan Vila Arimany, Josep Vila Closes, tres olis d’escola catalana i un dibuix de firma il·legible.
Com en anteriors ocasions, un cop subhastades les obres, les que no hagin estat adjudicades, romandran exposades a la seu de l’Associació contra el Càncer de Manresa fins passades les festes nadalenques per a la seva venda post-subhasta. Un any més, l’objectiu de la iniciativa és posar en valor una de les exposicions d’art col·lectives amb més tradició a la Catalunya Central i, alhora, poder sensibilitzar en la causa de la lluita contra el càncer, una malaltia cruent a la qual es va guanyant terreny gràcies a la inversió en la prevenció i la recerca.
