La UPC de Manresa oferirà un nou màster de disseny i gestió d’instal·lacions industrials
La novetat s’ha anunciat durant l’acte de graduació de la promoció 2025
El curs vinent la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa oferirà un nou màster. El de Disseny i Gestió d’Instal·lacions Industrials. Ho ha explicat aquest dijous al vespre el director de l’Escola Universitària Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), José Miguel Giménez, durant l’acte de graduació de la promoció 2025. S’ha celebrat al teatre Kursaal. Ha sigut una festa per a 179 alumnes han acabat els seus estudis i han pogut presumir de la seva titulació.
Als parlaments, Giménez ha anunciat que el curs vinent el centre oferirà el nou màster en Disseny i Gestió d’Instal·lacions Industrials que serà, ha dit, de gran utilitat per a l’entorn industrial del territori. També s’ha referit al projecte de Fàbrica Nova, una «aliança» entre l’Ajuntament de Manresa i la UPC que avança al ritme previst, segons ha assegurat. Ha acabat dient que «estem davant un futur engrescador per a l’escola i la ciutat».
Bandes marrons per als graduats
Durant la vetllada els estudiants, mudats, han desfilat per l’escenari d’un Kursaal ple. Ho han fet els nous enginyers d’Automoció, el grup més nombrós; els d’Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica; el d’Enginyeria Mecànica. També els de Química, que és on hi ha hagut més dones. També han rebut el reconeixement del públic els nous graduats en Sistemes TIC i els de Mines, així com els i els qui han acabat els màsters.
Entremig s’han lliurat guardons als millors expedients i als millors treballs de final de grau i màster. Entre aquests, el premi Domènec Valero, figura clau del món de l’enginyeria a la Catalunya central que va morir el passat mes de març. També s’han lliurat el premi al millor expedient de la promoció, que ha estat per l’enginyer de Sistemes TIC, Pol Flotats. Flotats s’ha adreçat al públic i ha afirmat que «hem demostrat el que som capaços de fer».
Els padrins de l’acte han sigut els exalumnes de la UPC Aleix Badia i Pau Lafoz, fundadors de la cooperativa ànim de lucre La Codornella. Han emplaçat els nous graduats a tenir consciència de les seves decisions del dia a dia per minimitzar grans problemes. Han explicat que «a nivell local es poden fer coses molt interessants que impactin al territori». La Codornella és coneguda pel seu robot La Veta, fet amb fusta amb un clar component educatiu, o pel seu taller de reparació de petits aparells electrodomèstics.
També ha intervingut a l’acte de graduació l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha destacat la rellevància que suposa per Manresa comptar amb l’EPSEM-UPC. «Volem que creixi», ha dit, «amb espais més adequats. Per això estem engrescadíssims amb el projecte de Fàbrica Nova». El vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Jordi Berenguer, manresà de naixement, ha presidit la cerimònia, que ha estat conduïda per la periodista Nia Escolà. S’havia anunciat una actuació sorpresa. Doncs la sorpresa ha estat una actuació, al principi i al final, de Màgic Pol.
