Vols saber com és la nova bicicleta elèctrica de lloguer de Manresa?
Disposa de sistema de bloqueig antirobatoris i una autonomia de 100 quilòmetres
L'empresa Cooltra especialitzada en mobilitat sostenible gestiona Baik, el nou servei municipal de lloguer de bicicletes elèctriques a Manresa. Impulsat per l'Ajuntament de la ciutat, el projecte neix amb l'objectiu de facilitar desplaçaments més nets, accessibles i còmodes.
La bicicleta disposa d'un sistema de bloqueig perquè no funcioni si és objecte d'un robatori. També té cadenat i ofereix accés a una aplicació per tenir-la sempre ubicada. En cas de robatori un xip permetrà localitzar-la.
Com és habitual en les bicicletes elèctriques té canvi de pinyons però no de plat. Les marxes disponibles es combinen amb el sistema d'assistència que va des de l'ajut mínim, amb el qual es poden fer 100 quilòmetres, al màxim per superar pujades pronunciades sense un esforç inabastable. La part electrònica de la bicicleta elèctrica permet saber els quilòmetres recorreguts i el nivell de bateria que queda en cada moment.
Recarregada en poques hores
La bateria es retira del quadre i es carrega un altre cop totalment en un període de 5 o 6 hores. Les rodes són aptes tant per anar per asfalt com per camins de terra, així que permet ciclar tant pel nucli urbà i carreteres aptes com per la rodalia.
Amb l’arribada de les primeres unitats ja s'ha obert la campanya de presubscripció. Tant residents com visitants ja poden informar-se i reservar la seva bicicleta abans de la posada en marxa oficial del servei, prevista per a l’inici del març.
Ofereix un tràmit tot en línia en el qual es pot triar si el servei es vol per dies o per mesos, afegir els extres que es vulguin i fer el pagament.
L'e-Bike urbana té cistella davantera, manteniment i reparacions en 48 hores. A més, es pot afegir cobertura total i accessoris extres durant el procés de reserva.
