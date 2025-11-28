Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carlos Bella, professor d'UManresa i col·laborador de ProManresa, guanya un premi Educaweb

S'ha guardonat el joc de taula Planeta Talent per reconstruir la Terra en un univers postcrisi

Carlos Bella Sancho durant la cerimònia

Carlos Bella Sancho durant la cerimònia / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El joc de taula Planeta Talent, creat pels formadors i experts en desenvolupament professional i gamificació Carlos Bella Sancho i Juan Martínez de Salinas Murillo, ha guanyat la categoria Profesionals dels premis Educaweb. Carlos Bella és professor d'UManresa i col·laborador de ProManresa.

Els Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional han celebrat la 18a edició reconeixent projectes que canvien vides: des de programes que donen suport a joves en situació de vulnerabilitat fins a iniciatives que promouen l'FPdes de la infància, o que integren la tecnologia i la creativitat per facilitar l'elecció del futur professional.

1.000 hores de disseny

Planeta Talent es va desenvolupar després d'un procés de més de 1.000 hores de disseny, proves i validació amb més de 600 persones.

Ambientat en un univers postcrisi on s'ha de tornar a la Terra per reconstruir-la, cada jugador o equip comença amb una nau espacial 4 motors i 4 observatoris que ha de col·locar estratègicament als planetes després de superar missions justificades en veu alta.

A través del joc, les persones reflexionen sobre el seu perfil professional, les seves fortaleses, interessos i competències, i aprenen a prendre decisions laborals o emprenedores de manera més fonamentada.

Carlos Bella és docent del Campus Professional i de les facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa. És Màster universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials (UVIC-UCC Campus Manresa, 2024) i Llicenciat en Història (URV, 2005).

El joc pretén transformar el desenvolupament professional en una experiència vivencial, divertida i realista, que impulsi l'autoconeixement i el creixement personal. Pot ser útl per a persones a la recerca de feina, emprenedors, professionals en transició, departaments de Recursos Humans, estudiants i col·lectius en risc d'exclusió.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  2. L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
  3. La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
  4. Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
  5. El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
  6. Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
  7. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  8. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

El liró gris torna al Solsonès després de mig segle: així ha arribat la primera família

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques
Tracking Pixel Contents