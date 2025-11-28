Carlos Bella, professor d'UManresa i col·laborador de ProManresa, guanya un premi Educaweb
S'ha guardonat el joc de taula Planeta Talent per reconstruir la Terra en un univers postcrisi
El joc de taula Planeta Talent, creat pels formadors i experts en desenvolupament professional i gamificació Carlos Bella Sancho i Juan Martínez de Salinas Murillo, ha guanyat la categoria Profesionals dels premis Educaweb. Carlos Bella és professor d'UManresa i col·laborador de ProManresa.
Els Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional han celebrat la 18a edició reconeixent projectes que canvien vides: des de programes que donen suport a joves en situació de vulnerabilitat fins a iniciatives que promouen l'FPdes de la infància, o que integren la tecnologia i la creativitat per facilitar l'elecció del futur professional.
1.000 hores de disseny
Planeta Talent es va desenvolupar després d'un procés de més de 1.000 hores de disseny, proves i validació amb més de 600 persones.
Ambientat en un univers postcrisi on s'ha de tornar a la Terra per reconstruir-la, cada jugador o equip comença amb una nau espacial 4 motors i 4 observatoris que ha de col·locar estratègicament als planetes després de superar missions justificades en veu alta.
A través del joc, les persones reflexionen sobre el seu perfil professional, les seves fortaleses, interessos i competències, i aprenen a prendre decisions laborals o emprenedores de manera més fonamentada.
Carlos Bella és docent del Campus Professional i de les facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa. És Màster universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials (UVIC-UCC Campus Manresa, 2024) i Llicenciat en Història (URV, 2005).
El joc pretén transformar el desenvolupament professional en una experiència vivencial, divertida i realista, que impulsi l'autoconeixement i el creixement personal. Pot ser útl per a persones a la recerca de feina, emprenedors, professionals en transició, departaments de Recursos Humans, estudiants i col·lectius en risc d'exclusió.
