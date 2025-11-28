El Col·legi d’Advocats està compromès amb Manresa
L’il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa és un actiu social molt present a la capital del Bages i compta amb una base d’associats molt propositiva en millores per a la ciutat i les persones que hi viuen
Regió7
La ciutat de Manresa compta amb un teixit professional col·legiat molt important i de llarga trajectòria històrica. Des de metges a arquitectes superiors i tècnics, des d’enginyers tècnics i enginyers industrials a periodistes, procuradors i advocats.
Tots representem a uns col·lectius que constituïm un pilar fonamental de la societat civil local i també de la seva economia. El Col·legi d’Advocats de Manresa ha mirat de preservar en tot moment aquest vincle proper amb la ciutat i la comarca. Les relacions amb l’Ajuntament de Manresa i amb els seus grups municipals, amb el Consell Comarcal i amb la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central són constants i fluides, i agraïm que les bones relacions sempre siguin, com són, a la recíproca. Ens sentim part integrant de la ciutat, de les seves tradicions i de la seva gent.
Actualment, el nostre col·legi forma part d’un gran nombre de taules, consells i altres entitats que es reuneixen periòdicament per compartir sinergies i contribuir en la nostra mesura a fer propostes sobre les matèries que s’hi tracten. Ja en el seu moment vam formar part de la Taula de l’Habitatge i de la Taula de la Pobresa Energètica. Més recentment vam entrar al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, al costat d’altres entitats defensores de la Justícia Global.
Juntament amb altres col·legis professionals tècnics, gremis, universitats i altres entitats som membres de la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures que presideix la Cambra de Comerç, on parlem dels projectes que necessitaria la capital del Bages i la comarca per potenciar encara més la seva activitat econòmica i augmentar la seva riquesa.
Som molt actius a la Taula per a la Seguretat, el Civisme i la Convivència a Manresa, així com a la recentment creada Taula per al Foment de l’Ús Social del Català. Tampoc podem oblidar que l’any 2018 el Col·legi d’Advocats de Manresa va ser administrador de la Festa de la Llum i des de llavors que som membres de l’Associació de la Misteriosa Llum.
Més enllà d’aquests espais, el Col·legi és a prop dels centres educatius de la ciutat que visiten els Jutjats de Manresa. Els fem xerrades sobre quina és la funció de l’advocacia en el sistema judicial com a garant de la defensa dels drets de les persones que hi acudeixen, i en l’organització dels serveis d’assistència jurídica gratuïta per a les persones beneficiàries d’aquest dret, així com del torn d’ofici.
Per últim, el Col·legi manté un contacte permanent amb la resta d’operadors que intervenen en el nostre sector més proper: judicatura, fiscalia, lletrats de l’administració de justícia i unitat administrativa dels Jutjats de Manresa; procuradors i graduats socials; i els quatre cossos policials amb els que més interactuem contínuament: Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local. El nostre col·legi és de Manresa, se sent manresà i fa manresanisme sempre que pot i a tot arreu on representem l’advocacia de la nostra ciutat i comarca. n
