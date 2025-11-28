Els usuaris del bus de Manresa a Barcelona mantenen les queixes cap als serveis del dia a dia
Tot i que Monbus va assegurar que milloraria la línia, es continuen reportant incidències
La notícia que Monbus mantingui la concessió de les dues línies que connectes Manresa amb Barcelona i la que enllaça Olesa de Montserrat amb la Ciutat Comtal amb la promesa d’implementar millores al servei que ofereixen, no ha evitat que de manera gairebé diària, un miler de persones continuïn compartint per un grup de WhatsApp algunes de les incidències que afecten la línia, així com neguits relacionats amb els endarreriments que acumulen alguns combois.
Tant és així que un grup d’usuaris que formen part d’aquest mateix canal de difusió van dur a terme durant el mes de març del 2023 una enquesta que van compartir amb aquest diari tot just es va saber que el grup que inclou La Hispano Igualadina mantenia el control de la línia. Aquest formulari va concloure que gairebé el 80% dels usuaris reportava retards habituals en els viatges entre Barcelona i Manresa. Una xifra especialment rellevant si es té en compte que com van reflectir aquesta mateixa enquesta, gairebé 6 de cada 10 usuaris utilitzaven el bus cada dia.
Una de les administradores d’aquest grup i usuària del servei, Elsa Tragant, ha compartit el desconcert general que va generar la notícia. «S’ha premiat una empresa que no ha donat un bon servei» apunta, i «hem tingut reunions amb ells, i agafen compromisos, però no els compleixen, això no els dona credibilitat» sentencia Tragant.
Incidències
Algunes de les incidències que es poden llegir de manera més o menys habitual pel grup són aturades de gairebé mitja hora a parades de Barcelona, concretament la situada a la intersecció de la Gran Via de Les Corts Catalanes amb el carrer de Balmes. Segons explica una usuària, aquesta demora la va provocar que no havia arribat el conductor. En el mateix trajecte, tot i que en dies diferents, una altra usuària avisava a la resta que una conductora recollia en passar per la plaça Valldaura a totes les persones que volien anar cap a Barcelona, i així una vegada arribaven a l’estació de busos per descarregar els darrers usuaris i carregar els del següent viatge, s’estalviava tornar a passar per l’esmentada plaça i guanyava uns minuts de marge pel següent trajecte.
Una de les particularitats d’un dels serveis del nou E22 és precisament que una vegada al dia, el bus que surt de l’estació de Manresa a tres quarts de quatre de la tarda, fa parada a l’Hospital de Sant Joan de Déu tocades les quatre. Doncs bé, fa dues setmanes, el bus que havia d’oferir aquest servei que era un dels factors diferencials respecte a les propostes de la competència, no ho va fer.
