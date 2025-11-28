La Generalitat posa una Info Truck a Manresa per explicar els seus plans de govern al territori
La consellera Eva Menor Cantador atendrà aquest dissabte els ciutadans a la Fira de Sant Andreu
Manresa acollirà aquest dissabte una nova parada del vehicle informatiu del ‘Pla del Govern al territori’, que té per objectiu apropar l’acció de l’executiu a la ciutadania. Durant els pròxims mesos, aquest vehicle, que s'inspira en les Food Truck per ser una Info Truck, recorrerà les capitals de comarca amb l’objectiu d’explicar de manera clara i entenedora què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions s’hi realitzen.
Les parades del ‘Pla de Govern al territori’ coincideixen amb un dia de fira o festivitat que se celebri a cada comarca. Durant la jornada, es repartirà material informatiu amb les principals accions de l’Executiu i també amb els projectes específics i destacats de cada comarca.
L’objectiu és explicar de manera directa a la ciutadania què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions concretes s’estan duent a terme a cada territori, per fer visible i tangible l’acció del Govern arreu del país de manera transparent i amb vocació de servei.
Dissabte, a les 11.30 hores, en el marc de la Fira de Sant Andreu, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador, visitarà el punt informatiu situat al final del primer tram del passeig de Pere III, a tocar de la plaça Neus Català Pallejà, i atendrà els mitjans de comunicació. També hi assistirà la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero Orejuela.
El Pla de Govern
El Pla de Govern de la XV Legislatura té per objectiu impulsar la tercera gran transformació de Catalunya a través de cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures prioritàries, sota els valors d'unir per progressar i servir per transformar:
- Prosperitat compartida basada en el coneixement per millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge.
- Transició energètica, ambiental i verda.
- Equitat social, igualtat, feminisme i benestar.
- Bon govern, seguretat i millors serveis públics.
- Autogovern efectiu i finançament singular.
Es poden consultar tots els detalls del pla del Govern i la informació detallada per comarques clicant aquí.
