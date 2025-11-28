Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Generalitat posa una Info Truck a Manresa per explicar els seus plans de govern al territori

La consellera Eva Menor Cantador atendrà aquest dissabte els ciutadans a la Fira de Sant Andreu

El vehicle recorrerà les capitals de comarca

El vehicle recorrerà les capitals de comarca / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Manresa acollirà aquest dissabte una nova parada del vehicle informatiu del ‘Pla del Govern al territori’, que té per objectiu apropar l’acció de l’executiu a la ciutadania. Durant els pròxims mesos, aquest vehicle, que s'inspira en les Food Truck per ser una Info Truck, recorrerà les capitals de comarca amb l’objectiu d’explicar de manera clara i entenedora què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions s’hi realitzen.

Les parades del ‘Pla de Govern al territori’ coincideixen amb un dia de fira o festivitat que se celebri a cada comarca. Durant la jornada, es repartirà material informatiu amb les principals accions de l’Executiu i també amb els projectes específics i destacats de cada comarca.

L’objectiu és explicar de manera directa a la ciutadania què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions concretes s’estan duent a terme a cada territori, per fer visible i tangible l’acció del Govern arreu del país de manera transparent i amb vocació de servei.

Dissabte, a les 11.30 hores, en el marc de la Fira de Sant Andreu, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador, visitarà el punt informatiu situat al final del primer tram del passeig de Pere III, a tocar de la plaça Neus Català Pallejà, i atendrà els mitjans de comunicació. També hi assistirà la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero Orejuela.

El Pla de Govern

El Pla de Govern de la XV Legislatura té per objectiu impulsar la tercera gran transformació de Catalunya a través de cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures prioritàries, sota els valors d'unir per progressar i servir per transformar:

  1. Prosperitat compartida basada en el coneixement per millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge.
  2. Transició energètica, ambiental i verda.
  3. Equitat social, igualtat, feminisme i benestar.
  4. Bon govern, seguretat i millors serveis públics.
  5. Autogovern efectiu i finançament singular.

Es poden consultar tots els detalls del pla del Govern i la informació detallada per comarques clicant aquí.

