L’Ajuntament afirma que Manresa es manté com la ciutat catalana que més recicla
El mes d’octubre el percentatge de reaprofitament va ser de més del 70% i el govern estudia noves estratègies per aconseguir que encara creixi més
El regidor d’Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, va assegurar que el mes d’octubre el percentatge de reciclatge sobre el total de residus de les llars i els comerços va ser del 70,2%, «la millor xifra d’una ciutat gran a Catalunya».
Aquesta afirmació la va fer durant el darrer ple municipal quan es debatia una proposició del grup municipal de Fem per a la millora del sistema d’informació i seguiment del nou model de recollida de residus que no va prosperar perquè no va rebre els suports necessaris, ja que només els tres regidors de Fem hi van votar a favor.
Huguet va recordar que el percentatge del 70,2 suposa haver multiplicat per 2,5 el 27,5% que es reciclava abans del canvi de model amb contenidors tancats del rebuig, els envasos i l’orgànica.
"Mèrit col·lectiu"
El regidor d’Acció Climàtica va afirmar que es tractava «d’un mèrit col·lectiu» assolit perquè «hi ha molt agent que ho està fent bé, encara que hi hagi uns quants que ho fan malament, com sempre». I va assegurar que «continuarem treballant» per continuar millorant.
Huguet va lamentar que hi hagi persones que es pensin que «tenen dret a llençar tanta merda com vulguin, però cap obligació a reciclar. Persones que no entenen que si tenen el privilegi de consumir les moltes coses que consumeixen, com a mínim, tenen l’obligació d’intentar minimitzar les afectacions».
Incivisme i menfotisme
A la demanda de Fem d’incrementar el nombre d’informadors ambientals a peu de carrer, amb l’objectiu que tota la ciutadania entengui el funcionament del nou sistema de recollida de deixalles i disposi de targeta per obrir els contenidors, el regidor d’Acció Climàtica va respondre que «hi ha gent que des de fa 40 anys no recull la caca del seu gos i no és per manca d’informació, sinó per incivisme i menfotisme. Pots haver vingut de l’altra punta del món i reciclar bé. Deixem de buscar excuses i anem als problemes que hi ha després de 31 xerrades davant de 5.000 persones, d’atendre 30.000 famílies. Hauríem tingut l’opció d’enviar una carta amb la targeta i s’ha optat pel ‘vine cap aquí que t’ho explicaré’ en català, en anglès, en francès i amb gestos si cal».
Resistència al canvi i negacionisme
Mentre que des de Fem Manresa asseguren que mai han tingut clar el sistema de contenidors tancats, però que sempre han estat convençuts que només podria arribar a funcionar si es dedicaven molts esforços des del principi a explicar-lo a la ciutadania i resoldre dubtes, el govern municipal entén que «hi ha resistència al canvi i negacionisme». Persones que titllen ERC, PSC i Impulsem «d’ecofeixistes i comunistes», però el govern defensa que acabaran veient que fer-ho bé val la pena.
