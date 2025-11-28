L'ajuntament de Manresa s’il·luminarà de vermell contra la sida i la pena de mort
L'acció es durà a terme diumenge i dilluns de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d'11 de la nit
Regió7
La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de vermell diumenge i dilluns, 1 de desembre, de 17.30 h a 22.30 h, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i donar suport a la campanya "Ciutats per la vida", que busca l’abolició de la pena de mort, així com per commemorar el Dia Mundial de la lluita contra la sida.
A proposta de la Comunitat de Sant Egidi, l’Ajuntament de Manresa se suma a la campanya "Ciutats per la vida", una xarxa de prop de 3.000 ciutats a tot el món que es posicionen contra la pena de mort. Els darrers anys, el treball de la Comunitat de Sant Egidi ha propiciat la creació d’un ampli front mundial, interreligiós i laic, contra la pena capital. Aquest moviment inclou personalitats representatives de diferents tradicions religioses, exponents de la cultura laica, nombrosos Premis Nobel de la Pau, centenars de parlamentaris i milers de ciutadans.
Acord de ple
A més de la il·luminació de color vermell de la façana de l’Ajuntament, dilluns al matí es penjarà un llaç vermell a la Casa Consistorial. Aquesta acció respon a l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Manresa del 27 de gener de 2022, que comprometia a fer anualment, l’1 de desembre, aquestes dues accions per commemorar el Dia Mundial de la lluita contra la Sida.
