Manresa té menys busos a Barcelona que Vic i Igualada
La capital del Bages compta amb un total de 82 expedicions diàries d’anada i tornada
Aquesta xifra a les capitals de l’Anoia o Osona s’enfila fins als 144 i 110 viatges, respectivament
Manresa és la ciutat gran de la Catalunya central que menys connectada està amb Barcelona mitjançant el servei de bus interurbà. La línia que comunica la capital bagenca amb la Ciutat Comtal compta amb un total de 82 viatges d’anada i tornada diaris, una xifra que queda molt per sota de la resta de ciutats de l’entorn com Igualada, que en té un total de 144 i que disposa d’un nombre substancialment menor d’habitants. Per altra banda, els usuaris de Vic, que està situada a una major distància per carretera de la capital catalana, gaudeixen d’un total de 110 expedicions cada dia.
Aquesta xifra, no inclou el reforç que ha entrat en servei a principis d’aquest mes a causa del macrotall de la línia R3 de Rodalies, i que comporta que encara hi hagi més viatges directes entre Vic i Barcelona els dies feiners. Aquests darrers surten de la capital osonenca direcció a Barcelona amb una freqüència de 20 minuts.
Aquest greuge comparatiu respecte a les expedicions diàries que operen durant els dies feiners, l’agreuja l’excepcionalitat que la capital del Bages és amb diferència la ciutat més gran de les tres esmentades. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del 2024, el cens a Manresa es va tancar amb 79.737 habitants, molt per sobre de la xifra que el mateix organisme donava a Vic, que situava en 49.333 habitants, i a Igualada, que era de 41.755.
Una discrepància que es manté si el que s’observa és el total de població a la comarca, ja que també cal tenir en compte que molts dels usuaris que utilitzen de manera diària aquestes línies resideixen fora de la capital i s’hi desplacen personalment per agafar l’autobús. En aquest cas, i segons la mateixa base de dades esmentada amb anterioritat, el Bages torna a ser la comarca amb més habitants de les tres, amb un cens de 185.352 persones, per damunt de les 164.006 que consten a Osona i de les 128.432 que ho fan a l’Anoia.
També és pertinent destacar que la ciutat bagenca és la que està més a prop en carretera de la Ciutat Comtal, encara que si el que tenim en compte és la distància que ha de recórrer l’autobús, el promig de la línia de Manresa -cal recordar que n’hi ha dues, la E22 que és directa i la 530 que passa per Monistrol i Olesa- se situa entre la d’Igualada i la de Vic. Perquè la distància que cobreix el servei d’anada des de l’estació de bus de la capital de l’Anoia fins a la parada de Maria Cristina, és d’una mica menys de 59 quilòmetres.
En el cas de les línies que enllacen les capitals del Bages i Osona amb la Ciutat Comtal, l’empat és gairebé mil·limètric: 61,9 quilòmetres si es va directe de Manresa a la mateixa parada barcelonina; 63,8 quilòmetres en el cas de la línia amb origen a Vic; i 64 quilòmetres en el cas de la manresana quan passa per Monistrol i Olesa.
S’ha de tenir en compte que les línies de Manresa i Igualada entren per l’avinguda Diagonal, al sud-oest de la ciutat, mentre que la de Vic ho fa per una de les altres principals vies d’accés a Barcelona, l’avinguda Meridiana, a la zona nord-est. Un fet que esdevé diferencial depenent del tipus d’usuari que faci ús del servei, ja que molts d’ells són estudiants que es desplacen fins a la zona universitària de la Diagonal.
Així doncs, es veuen beneficiats de manera clara els estudiants anoiencs i bagencs, perquè poden arribar a les facultats sense la necessitat de fer cap transbord, i sense desaprofitar el temps que inevitablement es perd. I si no que ho demanin als usuaris universitaris de Vic, que per arribar al mateix punt han d’agafar dues línies del Metro de Barcelona i des de Vic triguen gairebé hora i mitja.
Dues realitats
Una de les altres diferències més evidents és precisament el fet que les tres línies són operades per dues companyies diferents. Els trajectes entre les estacions de Manresa i Igualada fins a Barcelona els gestiona Monbus, mentre que en els viatges que surten de la capital d’Osona, la gestió la fa l’empresa de transports Sagalés. A més, curiosament la mateixa empresa que opera els trajectes que es fan des de la capital osonenca, la línia E12, és qui proporciona el servei que substitueix la línia de Rodalies.
En el cas de les ciutats grans de l’àmbit de cobertura d’aquest diari, Manresa i Igualada, qui gestiona els viatges diaris a la capital catalana és Monbus. En aquest cas, i a diferència del que passa amb la línia amb origen a Vic, no tots els serveis són directes. Un aspecte on, com en el cas de viatges totals, Igualada torna a prevaldre davant de Manresa, ja que la línia exprés, la E5, registra un total de 53 viatges diaris, mentre que la E22, la línia directa que surt de la capital bagenca, té un total de 49 trajectes diaris.
En termes relatius, però, hi surten guanyant els usuaris manresans, perquè encara que tingui menys viatges directes en xifres absolutes, la realitat és que el 65% dels autobusos que surten de l’estació manresana van directes fins a Barcelona, gairebé el doble que d’Igualada, que en són un 37%.
Similars en hora punta
Si el que es vol comparar és la freqüència de sortida de busos de les tres estacions en hora punta, el cert és que no hi ha grans diferències. En el cas dels serveis que s’ofereixen des de l’estació de Manresa, el primer dels viatges que opera surt a 2/4 de sis del matí, i a partir d’aleshores fins a les deu del matí, la freqüència de sortida alterna entre els 15 i els 40 minuts.
A la línia d’Igualada, passa gairebé el mateix, ja que entre 2/4 de sis del matí i les deu, surten busos amb una freqüència d’entre 10 i 30 minuts. A l’estació de Vic, el primer dels autobusos que posa rumb a Barcelona surt també a 2/4 de sis, però a partir 1/4 de set i fins a 1/4 d’onze, la freqüència oscil·la entre els 10 i els 15 minuts.
