Manresa celebra diumenge la 12a Festa Infantil Trullols Parc
De 8 a 15 h es prohibirà l’estacionament i es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Marcos Redondo, al tram pròxim al carrer d'Agustí Coll
Regió7
L’Ajuntament de Manresa informa que aquest diumenge, 30 de novembre, de 8 a 15 h, se celebrarà la 12a Festa Infantil Trullols Parc, organitzada per l’Associació d'Empresaris dels Trullols de Manresa.
Per aquest motiu es prohibirà l'estacionament i es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Marcos Redondo, al tram pròxim al carrer d'Agustí Coll.
Els Trullols Parc de Manresa serà un cop més el punt de trobada per a les famílies de la Catalunya Central amb la celebració de la dotzena edició de la seva emblemàtica Festa Infantil. L’esdeveniment tindrà lloc el diumenge 30 de novembre, d’11 del matí a 2 del migdia al recinte exterior dels Multicinemes Bages Centre, amb una oferta variada d’activitats gratuïtes pensades per a infants.
La Festa Infantil s’ha consolidat com una cita destacada gràcies a la qualitat i diversitat del seu programa. Els assistents podran gaudir d’un espectacle de màgia que portarà trucs sorprenents, il·lusions i participació amb el públic amb càrrec d’en Màgic Pol, que actuarà a 2/4 de 12 del matí. Seguidament, serà el torn de Jordi Callau, que farà ballar i riure a grans i petits amb la seva energia inconfusible.
Àmplia oferta
A més, la festa també ofereix totes aquelles activitats que l’han convertit en un referent any rere any. Jocs tradicionals, pintacares, tallers o inflables seran només algunes de les opcions que ompliran el recinte exterior dels multicinemes d’activitats per gaudir en família.
Com és ja habitual, hi haurà xocolata calenta i coca per a tothom, els organitzadors conviden a tothom a portar la tassa i la cullera de casa per aconseguir una festa més sostenible. Durant la jornada de diumenge, els establiments associats de restauració i oci, ofereixen promocions exclusives per gaudir d’un àpat en família o d’una tarda al cinema a un preu reduït. Consulteu a les xarxes socials d’Els Trullols Parc per aconseguir tota la informació.
Any rere any, les activitats familiars d’Els Trullols Parc han aconseguit reunir centenars de famílies en una jornada plena de diversió i il·lusió, amb experiències que petits i grans recorden. Les edicions anteriors han confirmat la bona acollida d’aquesta festa, que combina inflables, tallers, espectacles i moments compartits per tota la família.
Enguany, l’Associació d’empresaris impulsa una nova edició que promet superar-se, amb una matinal carregada de diversió, espectacles i sorpreses. Les famílies de la ciutat i de la comarca hi estan convidades per viure un matí especial, que aspira a convertir-se en un èxit d’assistència i en un record inoblidable per a tothom.
