Manresa estrena amb els braços oberts una Plaça de Nadal que, aquest any sí, compleix les expectatives
La inauguració, aquesta tarda, l'ha marcat l'encesa de l'enllumenat nadalenc en un Sant Domènec ple i amb la presència de la Fada Belluerna, que ha entusiasmat els més petits
Al tobogan gegant i als cavallets clàssics s'han format cues de seguida per gaudir de les atraccions
La decoració acurada de les casetes i de l'espai perimetrat, que tindrà vigilància a la nit, contrasta amb la criticada proposta de l'any passat
Aquest any sí. La proposta a la plaça de Sant Domènec de Manresa per a les festes de la Plaça de Nadal ha complert les expectatives de les famílies que hi han anat aquest divendres per presenciar l'encesa de l'enllumenat nadalenc. El compte enrere l'han protagonitzat l'alcalde Marc Aloy i les regidores Tània Infante i Isabel Sánchez, juntament amb el president de la UBIC, Antoni Daura, acompanyats per un nou personatge, la Fada Belluerna, que ha entusiasmat els més petits que l'esperaven a primera fila.
A diferència de l'any passat, en què la plaça sense la pista de gel per primer cop va resultar sense encant i força decebedora, enguany ha entusiasmat de seguida a grans i petits gràcies a una decoració molt cuidada de les casetes que hi ha, al tobogan gegant i als cavallets clàssics on, una vegada fet el compte enrere, ja s'han format cues de les famílies que en volien gaudir. Tot plegat està perimetrat amb una tanca blanca decorada amb relleus d'elements i personatges del conte de la Fada Belluerna. A la nit hi haurà vigilància.
Mitja l'hora abans de l'inici de l'hora prevista per a l'encesa, a 2/4 de 6 de la tarda, ja han començat a arribar els pares i mares amb la canalla. El Picapoll, el personatge que acompanya els actes infantils a Manresa, els ha repartit xapes amb la il·lustració dels dos personatges del conte que aquests dies s'ha repartit per les escoles de la Fada Belluerna i el seu amic el Follet Boet. El conte també es pot comprar a la Plaça de Nadal amb finalitats benèfiques.
"Belluernaaaa!"
Els petits estaven delerosos que sortís la fada, que era dins la caseta on rebrà els menuts els divendres, dissabtes i diumenges a la tarda per fer-s'hi fotos i per encendre els llums d'un calendari d'advent. La fada ha sortit presentada pel Picapoll, que ha demanat als infants que cridessin el seu nom. "Belluernaaaa!" Quan ha sortit amb les seves ales il·luminades els ha explicat que ha estat recollint llum per tot el món, a Brasil, a Mèxic, al Sàhara, per portar-la a la seva ciutat. Ha assegurat que "la meva llum preferida és la de Manresa. Aquí brilla molt mes".
Aloy ha adreçat unes paraules als presents on, entre altres, ha destacat que, enguany, a Manresa "hi ha més llums que mai al carrer", com a la carretera de Vic fins a la plaça de Prat de la Riba i a la carretera de Cardona. També els ha recordat que el Campi qui Jugui celebra 40 anys.
Després del compte enrere, hi ha hagut una pluja de confeti platejat i s'han encès els llums de les casetes i de l'arbre de Nadal que hi ha a la banda de can Jorba de la plaça, de 12 metres d'altura; també n'hi ha un d'igual a la plaça Major i a la de Neus Pallejà i Català. De seguida s'han fet cues davant la caseta de la fada, a la de venda de tiquets per al tobogan (5 euros tres baixades) i a la del Carrusel Jocar, de la família Colomer, que es remunta al 1897.
A la plaça també hi ha dues casetes on s'alternaran diverses ofertes, com tast de vins i de creps, entre altres. Aquest divendres hi havia productes de Comerç Just i la venda del conte de la fada en una d'elles i, en l'altra, empanades argentines de La Concha de la Lora, amb taules amb bancs adossats a banda i banda. Una altra caseta, també amb una taula amb bancs adossats a fora, és la que acull les activitats organitzades pel Campi qui Jugui. Aquest divendres hi feien treballs manuals.
La distribució de la Plaça de Nadal
"Vull baixar pel tobogan!", "És molt maco!" i "Vull anar amb la fada" són algunes de les frases que cridava la canalla que ha anat a la Plaça de Nadal. Mirada des de la Muralla de cara a ca la Buresa, el tobogan queda a la dreta del recinte tancat i la caseta per comprar-hi els tiquets, a l'esquerra, on també hi ha les dues casetes on s'aniran alternant diferents parades de gastronomia. A la part del mig, a la banda més propera a la Muralla, hi ha els cavallets i la caseta del Campi i, al fons, d'esquena a la Buresa, la caseta de la fada, totes molt ben guarnides.
Daura ha recordat que la proposta de l'any passat va ser de "transició" després de la decisió per "motius ideològics" de l'Ajuntament de prescindir de la pista de gel, que es va escaure, a més a més, en un moment d'escassetat d'aigua. De cara al futur, ha comentat la possibilitat de fer un mercat de Nadal coincidint amb la Plaça de Nadal per al qual, ha admès, potser caldrà buscar un altre emplaçament perquè la plaça de Sant Domènec és limitada. La conversió del carrer d'Àngel Guimerà, actualment en obres, en illa de vianants, que el Nadal de l'any vinent ja hauria d'estar acabat, podria ser una opció, però no hi ha res decidit, ha recalcat.
Fins al 6 de gener
Enguany, la programació a la Plaça de Nadal s’amplia fins al 6 de gener, vuit dies més que l’any passat. Pel tobogan gegant de 28 metres de llargada per 6 d’amplada i 5 d’alçada els infants hi podran baixar cada dia d’11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre (excepte els matins dels dies que van a escola) i pujar als cavallets. Fins al 4 de gener hi haurà tallers creatius de l’Antena Campi qui Jugui. També n'hi haura un de malabars el dissabte 3 de gener al matí de La Crica i exhibicions de swing, a càrrec de Bon Hop de Swing.
Aquest cap de setmana hi ha la Fira de Sant Andreu.
