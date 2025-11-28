Manresa participa a l’assemblea general de ciutats mitjanes europees, l’Eurotowns
Comparteixen bones pràctiques en àmbits d’actuació municipal
REGIÓ7
Manresa participa a l’Assemblea General d’Eurotowns que se celebra a la població de Gävle, a Suècia.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí Moll, representa la ciutat. Valentí també és vicepresident de la xarxa. L’acompanya el responsable del Servei d’Estudis de l’Ajuntament, Mon Culleré, en una trobada dedicada a definir les prioritats europees per al 2026.
Eurotowns uneix ciutats mitjanes d’Europa amb la finalitat de compartir i conèixer de primera mà experiències i bones pràctiques en àmbits municipals com la mobilitat, la innovació i l'economia del coneixement, la cultura i el turisme. Manresa n’és membre actiu.
La reunió d’enguany és especialment rellevant, per a l’agenda estratègica d’Eurotowns, segons l’Ajuntament de Manresa. Un dels acords més destacats és la creació del nou Grup de Treball de Protecció Civil i Gestió de Crisi, que respon a la necessitat creixent de reforçar la resiliència urbana, compartir bones pràctiques i preparar les ciutats davant de riscos climàtics, emergències i crisis socials.
La proposta sorgeix de les conclusions compartides pels membres durant les trobades tècniques i polítiques dels darrers mesos, i queda formalitzada a Gävle amb el suport unànime dels assistents.
A més, la delegació manresana participa en els debats sobre el futur de la xarxa i ha intervingut en el Strategic Policy Group (SPG), l’espai de representació política d’alt nivell on es fixen les orientacions estratègiques d’Eurotowns. Entre els temes tractats, destaquen l’impuls a l’advocacia davant les institucions europees, la incorporació de nous membres en països encara poc representats i la preparació de projectes conjunts vinculats a innovació, sostenibilitat, habitatge i objectius climàtics.
Durant l’Assemblea General, Eurotowns també ha aprovat la Declaració de Gävle en solidaritat amb les ciutats ucraïneses, un document que reafirma el compromís de la xarxa amb la pau, la democràcia i la cooperació europea. La declaració posa en valor el paper fonamental de les ciutats mitjanes en la resiliència local, el suport a la reconstrucció i l’intercanvi de coneixement amb municipis ucraïnesos que operen en context de guerra.
La trobada ha inclòs, a més, espais de treball sobre innovació, estratègies de desenvolupament urbà, mobilitat sostenible i polítiques d’habitatge, així com el debat preliminar del Pla de Treball d’Eurotowns per al 2026, que reforça la participació en projectes europeus, l’activitat dels grups temàtics i les aliances amb altres xarxes i institucions.
Segons l’Ajuntament, amb la seva participació a Gävle, Manresa reafirma el seu compromís amb els reptes i oportunitats de les ciutats mitjanes europees, i continua contribuint de manera activa a la construcció d’una agenda urbana compartida basada en la innovació, la sostenibilitat, la resiliència i la cohesió social.
