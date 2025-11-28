Transport interurbà
Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona fins el 2028 tot i el recurs de Sagalés
El veredicte final, favorable al grup que controla la Hispano Igualadina, es va fer públic el mes d’octubre tot i les reclamacions
Regió7
Malgrat que el mes de juny d’aquest mateix any s’anunciés que l’oferta de La Hispano Igualadina era l’escollida per explotar la connexió entre Manresa i Barcelona, una de les altres tres companyies que pugnava per guanyar-la, Sagalés, va presentar un recurs al·legant que la valoració que havia estat definitiva era "arbitrària i manifestament errònia". Tot i la queixa, el primer d’octubre es va fer públic que la decisió es mantenia, i que seria l’empresa dins del grup Monbus qui conservaria els drets d’explotació d’una línia que manté i que opera des de l’any 2016.
La polèmica va sorgir perquè Sagalés havia quedat només 0,25 punts per sota de la guanyadora, i perquè el mateix Tribunal Català de Contractes del Sector Públic havia reconegut l’existència d’algun error en el plantejament de la proposta guanyadora. Aquesta institució destacava del projecte més ben valorat la realització d’una anàlisi del servei actual i la descripció d’eines corporatives per a la planificació dels serveis, l’increment de freqüència en hores punta, i la millora de l’oferta en la línia exprés (la E22) Manresa-Barcelona els dissabtes, diumenges i festius. A més, en distingia l’oferta de dos vehicles de reserva addicionals i el detall en la coordinació del servei amb la resta de línies comarcals i intercomarcals. Tot i que en la mateixa conclusió, li retreia la manca "d’alguna anàlisi referent a alternatives de recorreguts i/o parades".
Novetats positives
Una de les novetats més destacades que van valorar les autoritats competents va ser el fet d’incorporar serveis de la línia exprés E22 els caps de setmana. Una millora que està promesa, tot i que encara no s’ha concretat, i la mateixa companyia espera que pugui començar a funcionar abans que acabi l’any. Un altre dels elements diferencials que inclou la proposta és la incorporació de dues noves parades a la línia regular Manresa-Olesa-Barcelona, que està previst que s’instal·lin a Castellgalí i a Sant Vicenç de Castellet, i que com va dir el regidor d’Urbanisme i Mobilitat de Manresa, Carles Garcia, es pretén "que no allarguin el viatge més de tres minuts".
Les tres línies que inclou la concessió transporten uns 800.000 passatgers cada any, i està valorada amb un total de dotze milions d’euros. D’entre totes les millores que planteja introduir Monbus durant aquests quatre anys d’explotació de la línia, destaca també l’augment de la flota d’autobusos, que passarà de ser de 8 a 24 vehicles, amb 9 en qualitat de reserva per les ocasions en què alguns dels busos titulars s’avaria o ha de passar la revisió de la ITV.
