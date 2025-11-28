Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
Mil Fils, al Nou de Valldaura, és un obrador tèxtil cooperatiu amb components socials
La falta de relleu generacional, de gent que sàpiga i que es vulgui dedicar a cosir, i el progressiu tancament de tallers del sector de la confecció, ha impulsat un grup de gent a crear el Taller dels Mil Fils a Manresa. Es tracta d’un taller cooperatiu que s’ha establert en un antic i històric taller de costura, el Taller Tulleuda, del carrer Nou de Valldaura.
Aquest divendres el director general d’Economia Social i Solidària de la Generalitat, David Bonvehí, i el regidor d’Acció Comunitària i Economia Social de l’Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto, han visitat el taller.
Té diverses funcions. Per una banda, fa roba per clients externs, però també té línies pròpies bàsiques i línies de dissenyadors dels mateixos membres de la cooperativa. També n’han fet un espai compartit, el que en diuen coworking, i lloguen màquines de confecció, taules de tallar o lloc al mateix equipament, per fer feina relacionada amb la confecció de peces de roba.
La intervenció i l’acompanyament de la Comunalitat Urbana de Manresa, amb la participació d'administracions, entitats d’acció social, i dissenyadors i petites empreses del sector tèxtil, han permès crear aquesta cooperativa de treball i donar continuïtat a un projecte de producció.
Sector industrial cooperatiu
Durant la presentació del projecte, Bonvehí que cal donar suport al «sector industrial cooperatiu». Ha posat d’exemple el model del País Basc, que «mostra com l’economia social és igual de competitiva, i llavors es deixen els prejudicis a banda que és un sector més social i assistencial», ha recalcat.
Àlex Parés i Carla García, de la cooperativa Mil Fils, han explicat que a taller es confeccionen peces per a clients externs, de marxandatge per a entitats o empreses, col·leccions de les sòcies de la cooperativa que es venen en venda directa i aviat en línia, i el coworking esmentat. També es fa formació.
Per la Comunalitat de Manresa, Pau Collado ha assegurat que Mil Fils va néixer després de dos anys d’acompanyament per crear una organització econòmica arrelada al territori i amb dimensió comunitària. «Vam detectar el possible traspàs, vam parlar amb dissenyadors i empreses del sector, que ens explicaven la seva dificultat per trobar llocs on confeccionar aquí perquè tot està tancant, i es va crear una xarxa de dissenyadors locals i petites empreses que veien necessari sostenir un taller com aquest. També es va buscar suport institucional».
Segons els promotors de la iniciativa, Mil Fils representa una iniciativa comunitària i de xarxa, un espai obert a la ciutadania que combina producció, formació i inclusió. Al taller s’hi desenvolupen cursos com “Vull aprendre a cosir” o “Cus la teva roba”, a més de col·laboracions amb entitats socials com Càritas Manresa, la Fundació Rosa Oriol i la Creu Roja, i una xarxa de dissenyadores locals que contribueixen a donar continuïtat al projecte.
L’Ajuntament de Manresa també ha valorat l’experiència. Segons el regidor Sixto, «sobretot tenint en compte que fa només uns anys es van desarticular tallers clandestins a la zona, on la gent treballava en condicions indignes per guanyar cinc cèntims per peça. Per això és tan important un projecte que defensa valors de sostenibilitat, condicions laborals justes i arrelament comunitari».
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Direcció General d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, i la Comunalitat Urbana de Manresa, en el marc del programa de Comunalitats Urbanes.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu