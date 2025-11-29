Els caçadors s'ofereixen al Govern per intensificar les batudes de senglar fora dels radis de vigilància de la PPA
Des d'Agrupcat admeten sentir "frustració" per haver d'aturar l'activitat en els 76 municipis afectats per restriccions
Lourdes Casademont
Els caçadors han rebut amb "molta preocupació" els sis casos de senglars amb pesta porcina africana i es posen a disposició del Govern per intensificar les batudes fora dels radis de vigilància. Creuen que, a banda de les intervencions "quirúrgiques" als dos radis perimetrats -de 6 i 20 km- , cal també posar atenció a les zones properes. "Creiem que és on s'ha d'actuar amb més contundència per intentar baixar més la població de senglar", explica a l'ACN, Eduard Melero, membre de la junta directiva de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat). L'anunci de prohibir la caça als 76 municipis inclosos en els dos radis ha generat "molta frustració" al sector, si bé són conscients que és un "problema de país".
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre