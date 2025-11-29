Fira de Sant Andreu i el Black Friday omplen el centre de Manresa
La fira dona el tret de sortida a la campanya de Nadal
La suma de la Fira de Sant Andreu de Manresa, amb parades de tota mena al llarg el Passeig, més les ofertes del Black Friday combinat amb l’inici de la campanya de Nadal, les activitats precisament nadalenques de la plaça de Sant Domènec, o el sempre concorregut primer dia de vendes de la nova temporada d’espectacles del Kursaal, han convertit el centre de la ciutat en un eixam de gent, aquest dissabte al migdia. Una escena que es repetirà al llarg de tot aquest dissabte i també demà diumenge.
La fira se centra al llarg de tot el Passeig, des de la Muralla fins a la plaça Onze de Setembre. Al primer tram és on es concentren les parades d’artesans, comerciants i productes d’alimentació, mentre que el segon tram hi ha la de jocs recreatius. Al tercer, a partir de plaça Espanya en amunt, la resta. Les atraccions més grans són al sector dels Trullols, igual que els darrers anys, mentre que a la plaça de les Oques hi ha una exposició i venda de vehicles de segona mà.
Aquest migdia l’activitat pròpiament de la fira s’ha complementat amb diverses accions com un tast d’escudella al pati del Kursaal que ha anat a càrrec de Nani Sala del Mas de la Sala.
Ha explicat alguns dels seus ‘secrets’ per fer un brou que pot servir de base per una bona escudella de Nadal o fins i tot de salsa pels guisats. Una ceba passada lleugerament per la planxa abans de tirar-la a l’aigua, per exemple, «aporta un gust diferent», ha explicat. «Ha quedat un brou per plorar», ha dit. Tothom qui ha volgut n’ha pogut fer un tast.
Aquest dissabte al migdia ha visitat la fira la consellera d’Igualtat i feminisme, Eva Menor.
El govern, a través d’una info truck a la plaça Neus Català, informa dels principals projectes que la Generalitat impulsa a la comarca del Bages, entre els quals l'anunciat desdoblament de la C-55.
Comerç obert
Durant tot el cap de setmana el comerç del centre estarà obert. D’entrada es preveu una bona campanya. O almenys aquesta és l’opinió de Judit Torres de El Bazar del Regalo. Fira i Black Friday, «tot ajuda», ha comentat a Regió7. Ha detectat més moviment des de fa uns dies «i creiem que les vendes aniran bé». igual que a Montse Interiors. «Hi ha ambient i vendes. Esperem una bona campanya». En canvi, a la botiga de roba AG25 del carrer Guimerà, el preNadal no ha començat bé, però tenen l’esperança que la situació canviï al llarg del cap de setmana.
La Fira de Sant Andreu durarà tot el cap de setmana. Per aquest diumenge s’hi afegiran altres atractius com la tradicional tómbola solidària de La Marató o una exhibició i cercavila de gegants entorn del Passeig.
