Incendi en un pis a la plaça Onze de Setembre en plena Fira de Sant Andreu de Manresa

El foc s'ha originat en el sisè pis del bloc

Els Bombers han treballat amb tres dotacions, una d'elles una autoescala

Ampli desplegament dels Bombers per un incendi en un pis a la plaça Onze de Setembre

Ampli desplegament dels Bombers per un incendi en un pis a la plaça Onze de Setembre / Oscar Bayona

Núria León

Marc Llohis

Manresa

Gran expectació aquest dissabte a la tarda al Passeig Pere III de Manresa, on s'està fent la Fira de Sant Andreu, per un incendi en un pis a la plaça Onze de Setembre. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre elles una autoescala, s'han desplegat per apagar les flames que, segons ha pogut saber aquest diari, han estat causades per un ordinador que s'ha encès.

Encara no ha transcendit si hi ha hagut ferits, però alguns veïns han estat atesos pel SEM, que s'ha desplaçat amb dues dotacions. S'ha recomanat a l'habitatge afectat i el de sota que s'obrin les finestres per la ventilació del fum. Alguns veïns han estat desallotjats.

Estem treballant per ampliar la informació

