L’Hospital de Sant Andreu de Manresa mostra la seva història amb visites teatralitzades
L’activitat es fa coincidir amb la fira i es repetirà aquest diumenge
Els més de 760 anys d’història de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa donen per molt, i amb una visita teatralitzada un pot acabar fent-se una idea del seu bagatge i el que ha suposat per la ciutat. Amb humor i bon fer, la companyia de teatre Anderdocs s’ha imaginat com poden ser les escenes quotidianes que es vivien a l’hospital. Coincidint amb la Fira de Sant Andreu, el centre sanitari i assistencial ha mostrat aquest dissabte alguns dels seus racons amagats i els seus espais més icònics com la sala gòtica. La iniciativa es repetirà aquest diumenge.
Guiades per Marina Castells, les visites comencen a la plaça de l'Hospital, on es donen les primeres explicacions de l’edifici. En aquest cas de la façana. A continuació s’entra a l’església i també a l’emblemàtica sala gòtica, que conserva alguns dels elements originals que correspondrien al segle XIII. Les dramatitzacions continuen a la sala de juntes, construïda el 1913 gràcies als benefactors Magí Gallifa i la seva esposa Àngela Soler.
En aquesta sala de juntes, els visitants s’han trobat amb tres il·lustres i adinerats manresans: Miquel Puig, Caietà Mensa i Llogarí Saura, a qui el gerent de l’hospital ensabona perquè facin donatius. I aconsegueix. La visita continua entre els despatxos de direcció fins que es va a parar al cor de l’església. Observen una divertida escena davant de l'altar de l'església: quatre monges assagen una cançó però desafinen. El rector s’enfada fins que al quart intent, la peça surt a la perfecció.
La visita continua a les antigues estances de les monges de Sant Andreu, on de cop i volta apareix una monja que lamenta que no sàpiga on ha deixat el vi de missa. No va ser fins al segle XIX que n’hi va haver, de religioses a Sant Andreu. Fins llavors eren famílies manresanes qui sustentaven l’hospital.
D’aquí ja s’aterra a la realitat i els visitants passen al que ha de ser al futur jardí terapèutic del nou Espai d’Atenció Integral de les Cures Pal·liatives. L’espectacle té un preu simbòlic, però s’encoratja als visitants a fer donatius per fer realitat el projecte.
Les visites teatralitzades s’han tingut com a base les Visites a la Manresa Desconeguda que es van fer a l’Hospital de Sant Andreu el 2023. Aquest diumenge es repetiran al matí en quatre sessions. Hi ha places lliures a les de les 12.15 i la 1 del migdia.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages