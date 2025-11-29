Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Hospital de Sant Andreu de Manresa mostra la seva història amb visites teatralitzades

L’activitat es fa coincidir amb la fira i es repetirà aquest diumenge

Un moment de les visites teatralitzades a la sala gòtica

Un moment de les visites teatralitzades a la sala gòtica / OSCAR BAYONA

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Els més de 760 anys d’història de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa donen per molt, i amb una visita teatralitzada un pot acabar fent-se una idea del seu bagatge i el que ha suposat per la ciutat. Amb humor i bon fer, la companyia de teatre Anderdocs s’ha imaginat com poden ser les escenes quotidianes que es vivien a l’hospital. Coincidint amb la Fira de Sant Andreu, el centre sanitari i assistencial ha mostrat aquest dissabte alguns dels seus racons amagats i els seus espais més icònics com la sala gòtica. La iniciativa es repetirà aquest diumenge.

Guiades per Marina Castells, les visites comencen a la plaça de l'Hospital, on es donen les primeres explicacions de l’edifici. En aquest cas de la façana. A continuació s’entra a l’església i també a l’emblemàtica sala gòtica, que conserva alguns dels elements originals que correspondrien al segle XIII. Les dramatitzacions continuen a la sala de juntes, construïda el 1913 gràcies als benefactors Magí Gallifa i la seva esposa Àngela Soler.

En aquesta sala de juntes, els visitants s’han trobat amb tres il·lustres i adinerats manresans: Miquel Puig, Caietà Mensa i Llogarí Saura, a qui el gerent de l’hospital ensabona perquè facin donatius. I aconsegueix. La visita continua entre els despatxos de direcció fins que es va a parar al cor de l’església. Observen una divertida escena davant de l'altar de l'església: quatre monges assagen una cançó però desafinen. El rector s’enfada fins que al quart intent, la peça surt a la perfecció.

La visita continua a les antigues estances de les monges de Sant Andreu, on de cop i volta apareix una monja que lamenta que no sàpiga on ha deixat el vi de missa. No va ser fins al segle XIX que n’hi va haver, de religioses a Sant Andreu. Fins llavors eren famílies manresanes qui sustentaven l’hospital.

D’aquí ja s’aterra a la realitat i els visitants passen al que ha de ser al futur jardí terapèutic del nou Espai d’Atenció Integral de les Cures Pal·liatives. L’espectacle té un preu simbòlic, però s’encoratja als visitants a fer donatius per fer realitat el projecte.

Les visites teatralitzades s’han tingut com a base les Visites a la Manresa Desconeguda que es van fer a l’Hospital de Sant Andreu el 2023. Aquest diumenge es repetiran al matí en quatre sessions. Hi ha places lliures a les de les 12.15 i la 1 del migdia.

