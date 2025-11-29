El projecte per dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova genera interès internacional
Despatxos de Bèlgica, Holanda i França, a més a més de Catalunya, es postulen per definir els espais i usos de la nau un cop rehabilitada
Un despatx d’arquitectura de Bèlgica, un d’Holanda o un altre de França, s’han interessat per la Fàbrica Nova de Manresa. Han presentat la seva candidatura per redactar el projecte que ha de definir els espais interiors i els usos que tindrà la nau industrial un cop acabin els treballs de restauració, rehabilitació i consolidació que s’hi fan i que ja són a la seva recta final. L’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya han rebut un total de 23 propostes per dissenyar l’interior de l’equipament, que ha d’acollir un nou campus de la Politècnica i reconvertir-se en un pol de formació, recerca, emprenedoria i innovació tecnològica.
El concurs per redactar el projecte és llaminer. Primer perquè té un pressupost pràcticament dos milions d’euros que Ajuntament i Politècnica pagaran a mitges. Segon, pel repte que suposa vestir una antiga nau tèxtil de les dimensions de la Fàbrica Nova. El projecte abastarà una superfície construïda d’uns 25.000 metres quadrats. També cal tenir en compte el prestigi que suposa prendre part en un projecte d’aquestes dimensions. La convocatòria, per pressupost, tenia un àmbit europeu.
Despatxos interessats
Entre els qui aspiren a redactar el projecte hi ha el despatx ATAMA, de la població belga de Gent. Civic Architects és d’Holanda. Amb seu a Amsterdam, ha dissenyat molts edificis públics al país, entre els quals la Universitat de Twente. Bruther Artichcs són de la capital francesa, París.
Ja tornant a Catalunya, s’han presentat el despatx de Terrassa BAMMP, que entre altres treballs ha dut a terme la rehabilitació de la fàbrica Fabra i Coats de Barcelona; l’estudi B720, que participa en el projecte del Camp Nou i en el disseny de l’estació de la Sagrera, entre molts altres treballs, i també Carles Enrich, un dels arquitectes joves de més nomenada.
Aspiren a redactar el projecte Julià Arquitectes, responsables de la rehabilitació i consolidació de la nau, que d’aquesta forma continuarien vinculats amb la iniciativa. La firma PMMT també ha presentat credencials. De renom internacional, són els ideòlegs de l’Edifici del Coneixement que s’està construint davant l’Hospital de Sant Joan de Déu per fer-hi els estudis de Medicina de la UVic-UCC i impulsar la recerca mèdica al territori.
El despatx Mateo, que ha dissenyat el centre de convencions de Barcelona, i C63, que s’ha fet càrrec de l’ampliació de la Pompeu Fabra, aspiren a participar igualment en el concurs. El mateix que una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per diverses oficines d’arquitectura i entre els quals hi ha l’arquitecte d’origen bagenc, Jordi Ludevid. Són alguns dels 23 despatxos que han manifestat interès pel projecte i han presentat documentació com currículum i mèrits.
Abans de finals d’any un jurat haurà de seleccionar vuit d’aquests equips, que la primavera vinent hauran de presentar les seves proposes sobre com i de quina manera reconvertir la Fàbrica Nova en un pol de coneixement. A partir d’aquí el jurat determinarà la proposta guanyadora. El despatx d’arquitectura escollit haurà de presentar el projecte definitiu a finals del 2027.
