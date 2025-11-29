Rècord de públic i de licitacions a la subhasta de pintures contra el càncer
L’acte, que s’ha dut a terme el Casino, ha celebrat la seva 48a edició
REGIÓ7
Les bones expectatives que es van generar el dia de la inauguració i durant l’exposició de les pintures contra el càncer, es van confirmar divendres quan es va dur a terme la subhasta pública. Més d’un centenar de persones van omplir a vessar la sala Espai7 del Casino de Manresa en el que ara la 48a edició de la Subhasta de Pintures Contra el Càncer.
L’historiador de l’art Ovidi Cobacho, professor de l’Institut Cal Gravat va exercir de mestre de cerimònia, mentre que onze alumnes del col·legi Ave Maria van presentar cadascuna de les peces i els artistes participants. La sessió es va allargar gairebé tres hores fins a subhastar la darrera de les 100 pintures que integraven la mostra.
Al llarg de la subhasta es van adjudicar una seixantena d’obres, algunes de les quals van protagonitzar una competició entre els qui hi estaven ineressats. Noms com els d’Aida Mauri, Alfred Figueras, Lourdes Fisa. Jaume Mestres o Àngels Freixanet van obtenir una cotització que va multiplicar el seu preu de sortida.
Així mateix, algunes firmes que debutaven en aquest certamen, com ara Àlex Arpa, Sílvia Sagués, Rodolfo Regaño o Manel Solé, van assolir també unes òptimes licitacions, segons els organitzadors. A més de les obres adquirides, es va oferir als compradors una biografia de cadascun dels artistes elaborada pels estudiants de l’Ave Maria.
A partir d’aquest dilluns s’iniciarà la venda post-subhasta al local de l’Associació contra el Càncer de Manresa, que durarà fins passada la campanya de Reis. Es podran adquirir les obres no adjudicades al seu preu de sortida.
La presidenta de l’Associació Contra el Càncer de Manresa, Xus Pérez, va mostrar la seva satisfacció per la generositat dels artistes, la col·laboració de joves i la bona resposta de la ciutadania.
El conjunt d’artistes que han participat en la 48a edició de la Subhasta de Pintures Contra el Càncer han sigut: Joan Abancó, Aleix Albareda, José Álvarez Buzón, Andreu Argelich, Àlex Arpa, Montserrat Ars, Rosa Maria Ballús, Carmen Batista, Pilarín Bayés, Carlos Bécquer, Àngels Borròs, Joan Buchaca, J. Caimons, Joan Calveras, Albert Carnicé, Joan Carrió, Jaume Casacuberta, Neus Casasayas, Maria Ciuró, Ignasi Corrons, Víctor Cortés, Jaume Cuadrench, Bernadette Cuxart, Ramón-Àngel Davins, Sandalio del Rio, Francisco Domingo, Miquel Esparbé, Joaquim Falcó, Mercè Felip, Anna Maria Fernández, Alfred Figueras, Lourdes Fisa, Emma Flores, Xènia Flores, Maria Forés, Jaume Fornells, Àngels Freixanet, Quim Garcia Comas, Carlos García Delmas, Júlia García Delmas, Jordi Giralt, Manel Gómez, Àngel Gutiérrez, Josep M. Jubellls, M. Àngels Junyent, Ramon Laporta, Rafael López Pozo, Francesc Llobet, Meritxell Llobet, Joan Llurdés, Carme Magem, Núria Malé, Esteve Manubens, Ricard Manuel Sabaté, Antoni March, Isabel Martínez, Dolors Mas, Montse Masegosa, Josep M. Massegú, Aida Mauri, Jaume Mestres Angla, Teresa Molina, Tània Montoy, Joan Noet Jou, Oriol Olivé, Jordi Orriols, Agustí Penadés, Ferran Pierola, Jordi Pintó, Lluís Puiggrós, Joan Ramon Reig, Ana Maria Rebull, Rodolfo Regaño, Ana Maria Reguant, Txema Rico, Josep Manuel Rigat, Jaume Roure, Xus Royo, Sílvia Sagués, Antoni Sala, Elisabet Salat, Joan Sallent, Lluís Sánchez “Talybont”, Xema Sánchez Freijo, Josep Maria Sarrate, Ferran Serra, Enric Serrat, Manel Solé, Neus Suárez, Tomàs Torras, Adrià Torres, Yolanda Urango, Joan Vila Arimany, Josep Vila Closes, a més de tres olis d’escola catalana i un dibuix de firma il·legible.
