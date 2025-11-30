Anna Jeremias, Valentina Berr i Yolanda Sey debaten a Manresa sobre cossos en disputa i la pressió estètica
La primera edició de les jornades sobre pressió estètica ha aplegat una seixantena de persones a l'Espai Plana de l'Om per escoltar una taula rodona sobre la diversitat corporal
Una seixantena de persones s'han aplegat avui a l'Espai Plana de l'Om per acudir a la primera edició de les jornades sobre pressió estètica que ha organitzat l'Ajuntament de Manresa. L'acte central ha estat una taula rodona sota el títol "Cossos en disputa, diàlegs per a una altra mirada" que ha comptat amb la participació de l'educadora social Anna Jeremias Marin, la futbolista Valentina Berr i la cantant Yolanda Sey Asare amb la moderació d'Isabel Baena Mateo, psicòloga de l'Espai Èmfasi.
Començant pel final, i per entendre la importància del debat sobre aquest tema en espais públics i oberts, una de les intervencions més colpidores en la roda de preguntes i comentaris ha estat la de l'Ainhoa, una jove que ha explicat que amb 14 anys va patir un TCA i un dels desencadenants va ser el comentari d'un metge sobre un indicador, 'tens l'IMC massa alt', van ser les paraules que la van "trencar". També han participat mares, dones grans i grasses que han complementat les reflexions i idees de les expertes.
La inauguració de l'acte ha anat a càrrec d'Isabel Sànchez, regidora d'Igualtat i Feminismes de Manresa, que ha assegurat que des de les institucions es treballa per aconseguir "una Manresa que cuida i acompanya". Cadascuna de les participants en la taula rodona ha estat marcada al llarg de la vida per un eix de desigualtat que ha condicionat la seva relació amb ella mateixa i la resta del món. Anna Jeremias és una persona grassa, Valentina Barr és trans i Yolanda Sey és una persona negra.
Aquestes diferenciacions entre les ponents ha aportat al debat una mirada interdisciplinària des de diferents perspectives que ha criticat el sistema capitalista que pressiona i oprimeix els cossos de les persones.
Barr ha començat la seva primera intervenció exposant l'excepcionalitat de la trobada, "no és habitual que persones com nosaltres formin una taula i estiguem al centre", ha dit. I ha afegit que les persones trans "no són les úniques que hem de passar per un procés per estar bé amb el nostre cos" perquè segons explicava "tothom ha sentit incomoditats" i posava l'exemple de les dones que es depilen el bigoti perquè no és un atribut típicament femení.
Jeremias ha explicat el terme de grassofòbia i ha comentat que en els discursos actuals "l'imperatiu és ser primer o fortes, són proclamacions que ens jutgen i ens patologitzen".
Seguint amb diferents eixos de pressió que afecten el cos de les persones, Sey ha admès que "moltes vegades he volgut ser blanca". Ha detallat que tenia aquesta mena de pensaments quan era jove, ja que "en l'adolescència el que més desitges és encaixar i tot el que veus al teu voltant et diu que si ets una persona negra no pertanys aquí i hauries de marxar". En un punt més avançat del debat ha vinculat aquest aspecte a la importància de tenir referents diversos.
En aquest sentit, ha comentat que des de l'edat adulta "no podem exigir a les nenes que vulguin tenir professions que han estat històricament masculinitzades perquè mai han vist cap referent".
Un altre dels temes que ha tingut més rellevància al llarg de tot el debat, i especialment en les intervencions d'Anna Jeremias, ha estat "el mite de la normalitat. Segons l'educadora social, "les violències estètiques s'alimenten des d'institucions bàsiques com són la família o les consultes mèdiques".
